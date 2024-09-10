Поиски усиливаются по подозрению в бросании горячего кофе на младенца

Ближайшим временем следя, старший инспектор отдела расследований Пол Далтон из полиции Квинсленда заявил в понедельник, что совместно с международными партнерами ведется операция по поимке подозреваемого, 33-летнего иностранца, который незамедлительно покинул страну через четыре дня после предполагаемого нападения.

К сожалению, инцидент коснулся девятимесячного младенца, известного как Лука, который получил серьезные ожоги на лице и конечностях после того, как подозреваемый, якобы, плеснул на него кипящую жидкость, пока он мирно сидел со своей матерью в парке Хэнлон в Брисбене 27 августа.

Запись с камеры видеонаблюдения показала, как подозреваемый убегал с места происшествия, одетый в синюю клетчатую рубашку, черную шляпу и очки.

Изначально расследование задержалось из-за ошибочной информации о личности подозреваемого и его собственной бдительности в отношении полицейских операций, как пояснил Далтон прессе.

"Вскоре стало ясно, что этот человек хорошо знаком с полицейскими тактиками, активно занимался контр-надзором, что, в свою очередь, усложнило расследование", - заявил Далтон.

После совершения нападения подозреваемый якобы поймал такси и направился в центр города Брисбена, затем проехал через границу штата в Новую Южную Уэльс, прежде чем сесть на рейс из Сиднейского аэропорта 31 августа.

"Лишь 1 сентября нам удалось прикрепить имя к лицу на записи с камеры видеонаблюдения", - объяснил Далтон, решив не раскрывать личность подозреваемого и его местонахождение из-за возможных осложнений в расследовании.

Далтон раскрыл, что подозреваемый был идентифицирован вскоре после его побега, что вызвало всплеск радости в центре расследования, но быстро утихло, когда стало понятно, что подозреваемый снова исчез.

Описывая подозреваемого как сезонного рабочего, Далтон объяснил, что этот человек неоднократно входил и выходил из Австралии на различных визах с 2019 года, а не так давно вошел в январе 2022 года.

Полиция пока не установила мотив для нападения.

"Я нахожусь в замешательстве, пытаясь понять, почему разумный, нормальный человек мог совершить такой поступок", - признался Далтон.

Мать ребенка, чья личность ограничена юридическими предписаниями, рассказала местным СМИ об инциденте, сказав: "Все произошло очень быстро и хаотично. Я не сразу поняла, что происходит, но сразу начала кричать о помощи и кричать, что горячо, и что моего сына обожгло".

Прохожие быстро среагировали, применяя воду, чтобы облегчить боль ребенка, прежде чем его спешно доставили в больницу для лечения. Сообщается, что Лука перенес несколько операций для лечения серьезных ожогов на подбородке, шее, груди и спине.

После инцидента полиция опубликовала запись подозреваемого с призывом к общественности предоставить любую информацию, которая поможет его идентифицировать.

"Запись очень четкая. Я уверен, что если вы знакомы с этим человеком, то сразу же узнаете его", - подчеркнул Далтон в прессе 28 августа.

Расследование привело полицию в Новую Южную Уэльс и Викторию, где подозреваемый проживал по разным адресам во время пребывания на рабочих и туристических визах. Авторитеты также общались с коллегами, чтобы получить информацию о его передвижениях.

Совместная операция по поимке подозреваемого включает международных партнеров, как упомянул старший инспектор Далтон, что указывает на глобальный масштаб расследования. Это может включать в себя обмен информацией с правоохранительными органами других стран, такими как союзники Австралии.

Несмотря на глобальные усилия, важно оставаться бдительным против таких бессмысленных актов, подчеркивая важность международного сотрудничества в поддержании безопасности и справедливости.

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