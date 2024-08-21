Погружение роскошной яхты приводит к извлечению двух погибших людей у побережья Сицилии исследователями.

В среду продолжались поиски шести пропавших без вести на затонувшем люксовом судне "Байесиан", затонувшем на глубине 50 метров. Команда специализированных водолазов была доставлена на место происшествия на лодке из Портичелло рано утром, как сообщают журналисты AFP. Пожарная служба заявила, что также был задействован подводный дрон. К сожалению, шансы найти пропавших живыми с каждым часом становились все меньше.

56-метровый роскошный яхт "Байесиан" с десятью членами экипажа и двенадцатью пассажирами потерпел крушение в понедельник вечером возле Портичелло на побережье Сицилии из-за водоворота, морского смерча. Спасено 17 человек, но один погиб и шестеро пропали без вести. По данным СМИ, погибшим был повар судна.

Идентичность двух извлеченных тел была неясна. Среди пропавших без вести - известный технологический предприниматель Майк Линч, широко известный как "Британский Билл Гейтс", и его 18-летняя дочь Ханна. Также на борту находились и пропали без вести топ-менеджер Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди, как сообщил страховщик Hiscox.

Во вторник вечером пожарная служба объявила, что водолазы проникли внутрь яхты, но операция была "длительной и сложной". Винченцо Загарола, офицер береговой охраны, заявил в итальянском радио, что благоприятный исход "маловероятен".

Тем не менее, эксперты утверждают, что роскошные яхты, подобные "Байесиану", costruite с водонепроницаемыми воздушными отсеками. "Существуют сообщения о выживших, найденных в таких воздушных отсеках", - объяснил британский инженер Жан-Батист Суппез в опубликованном вкладе от Science Media Centre. Он ссылался на нигерийского моряка Харрисона Окене, который был заперт в водонепроницаемом воздушном отсеке почти три дня после того, как его корабль перевернулся в 2013 году, прежде чем его спасли. "Наличие воздушных карманов в 'Байесиане' остается неясным", - заключил Суппез.

По данным итальянских СМИ, гостями были приглашены Линчем. Предприниматель, как сообщается, праздновал свой оправдательный приговор по делу о мошенничестве на сумму миллион долларов на яхте.

Линча оправдали по обвинению в мошенничестве в США в июне в связи с продажей своей компании Autonomy Hewlett-Packard. Его обвиняли в подделке записей и завышении доходов своей компании. По оценке "Sunday Times", чистая стоимость Линча составляла примерно 587 миллионов евро.

Яхта "Байесиан", пострадавшая от шторма, подверглась значительному разрушению, с серьезными повреждениями внутренних помещений во время спасательной операции. Несмотря на молодость и опыт водолазов, шансы найти пропавших и их возможное выживание в воздушных карманах становились все меньше с течением времени.

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