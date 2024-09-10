Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

"Подозреваемый морской млекопитающий российской разведки" погиб, вероятно, из-за застрявшего в рот клеща Gettig, согласно отчетам правоохранительных органов

Пять лет назад, в норвежских водах был найден умерший белуха с ошейником на шее. Несмотря на ошейник, власти подтвердили 31 августа, что смерть кита не была связана с участием человека, так как в его глаз был воткнут палка.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

"Подозреваемый морской млекопитающий российской разведки" погиб, вероятно, из-за застрявшего в рот клеща Gettig, согласно отчетам правоохранительных органов

В недавних событиях в океане было обнаружено плавающее тело странного существа, получившего прозвище Хвальдимир - смесь норвежского слова "кит" и псевдонима российского президента Владимира Путина. Его обнаружили отец и сын, рыбачившие у южного побережья Норвегии неделю назад.

Животное привлекло внимание СМИ в 2019 году, когда его безжизненное тело было найдено возле арктических вод Норвегии, одетое в ошейник с прикрепленной к нему камерой, что вызвало предположения о российской шпионской деятельности.

В свете геополитической напряженности между Норвегией и Россией в Арктике, люди шутили о ките, якобы действующем как российский шпион.

В результате норвежские правоохранительные органы начали расследование смерти кита после получения жалоб от активистов прав животных.

Вскрытие показало загадочный предмет длиной около 35,5 см и шириной около 3 см, застрявший во рту кита.

"При осмотре оказалось, что его желудок был пуст, и большинство органов разложились", - объявили в заявлении норвежские полицейские.

К сожалению, расследование на данный момент не выявило доказательств того, что деятельность человека напрямую привела к трагической кончине Хвальдимира.

В результате расследование будет прекращено, как указано в заявлении.

Однако группы правозащитников настойчиво утверждают, что кита намеренно убили. В недавнем обновлении норвежская полиция объявила, что травмы, полученные Хвальдимиром, были "совершенно поверхностными", и добавила, что "нет доказательств того, что он был застрелен".

Окончательные отчеты и выводы ожидаются в течение двух недель.

Странное существо Хвальдимир спровоцировало дискуссии не только в Норвегии, но и по всей Европе, благодаря своей загадочной истории и предполагаемым связям с Россией. Несмотря на первоначальные подозрения, нет конкретных доказательств, связывающих европейские страны со смертью Хвальдимира.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно