"Подозреваемый морской млекопитающий российской разведки" погиб, вероятно, из-за застрявшего в рот клеща Gettig, согласно отчетам правоохранительных органов

В недавних событиях в океане было обнаружено плавающее тело странного существа, получившего прозвище Хвальдимир - смесь норвежского слова "кит" и псевдонима российского президента Владимира Путина. Его обнаружили отец и сын, рыбачившие у южного побережья Норвегии неделю назад.

Животное привлекло внимание СМИ в 2019 году, когда его безжизненное тело было найдено возле арктических вод Норвегии, одетое в ошейник с прикрепленной к нему камерой, что вызвало предположения о российской шпионской деятельности.

В свете геополитической напряженности между Норвегией и Россией в Арктике, люди шутили о ките, якобы действующем как российский шпион.

В результате норвежские правоохранительные органы начали расследование смерти кита после получения жалоб от активистов прав животных.

Вскрытие показало загадочный предмет длиной около 35,5 см и шириной около 3 см, застрявший во рту кита.

"При осмотре оказалось, что его желудок был пуст, и большинство органов разложились", - объявили в заявлении норвежские полицейские.

К сожалению, расследование на данный момент не выявило доказательств того, что деятельность человека напрямую привела к трагической кончине Хвальдимира.

В результате расследование будет прекращено, как указано в заявлении.

Однако группы правозащитников настойчиво утверждают, что кита намеренно убили. В недавнем обновлении норвежская полиция объявила, что травмы, полученные Хвальдимиром, были "совершенно поверхностными", и добавила, что "нет доказательств того, что он был застрелен".

Окончательные отчеты и выводы ожидаются в течение двух недель.

Странное существо Хвальдимир спровоцировало дискуссии не только в Норвегии, но и по всей Европе, благодаря своей загадочной истории и предполагаемым связям с Россией. Несмотря на первоначальные подозрения, нет конкретных доказательств, связывающих европейские страны со смертью Хвальдимира.

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