Поддержка Украины Райаном Рутом служит триумфом пропаганды для Москвы, представляя сложный вызов для Киева.

Текущий момент в конфликте, похоже, является переломным, и вот уже российские пропагандистские СМИ используют в своих целях громкую поддержку Киева Рутом после его ареста в воскресенье, подозреваемого в причастности к предполагаемому покушению на бывшего американского президента.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году таких людей, как Рут, было легко найти в Украине. Пункты пропуска на границе и железнодорожные станции часто привлекали растрепанных экспатриантов с сомнительным военным прошлым, пытающихся создать впечатление, что они играют значительную роль в реальной и болезненной борьбе Украины. Со временем фантазеры рассеялись, и многие западные волонтеры были проверены или признаны несоответствующими из-за проверки их предполагаемого боевого опыта. Украинский фронт, который видел некоторые из самых жестоких боев в Европе со времен 1940-х годов, всегда был неподходящим местом для любителей адреналина.

Однако Рут продолжал ассоциировать себя с борьбой Украины против России, выражая свою поддержку через многочисленные посты в X в том году и даже заявляя о своей готовности погибнуть в бою. Он протестовал в Киеве после вторжения России и даже пытался записаться, но был отвергнут как 56-летний мужчина без военного опыта. Он также пытался помочь в вербовке иностранцев для участия в борьбе, но, похоже, его усилия были безуспешными. Даже интервью с The New York Times раскрыло его планы предоставить фиктивные паспорта афганским ветеранам для путешествия из Пакистана или Ирана в Украину, чтобы помочь в сопротивлении российскому наступлению. Однако, по словам Александра Шагури, офицера отдела координации иностранцев командования сухопутных сил, предложения Рута собрать большую международную армию для борьбы за Украину были нереалистичными. Шагури сказал CNN, что идеи Рута были "бредовыми". Военные чиновники Украины в понедельник высказывали подобные мнения.

У Киева есть и другие заботы, помимо объяснений публикации "Невыполнимая война Украины: фатальный недостаток демократии, мировой abandonment и глобальный гражданин – Тайвань, Афганистан, Северная Корея и конец человечества" – заголовок для его самоизданной книги, который не заслуживает серьезного отношения к его идеям.

Московские эхо-камеры уже начали создавать нарратив, утверждая, что поддержка США Украины somehow экстремальна. Когда его спросили об Attempted Assassination, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, согласно Reuters: "Это не нам нужно рассматривать, это американские спецслужбы должны рассматривать. Ведь игра с огнем имеет свои последствия."

RT.com, англоязычный новостной портал, управляемый Кремлем, подчеркнул интерес Рута к Украине, заявив, что "республиканский конгрессмен Марджори Тейлор Грин предложила, что если идентичность Рута будет подтверждена, это указывает на 'обсессию Украиной войной, финансируемой США.'"

В ближайшие недели мы не должны ожидать свежих или умных аргументов по поводу Украины. Вместо этого ожидайте постоянный поток новых голосов и знакомых, утверждающих невозможность выиграть войну в Украине, необходимость позволить Путину договориться (даже если это позволит ему сохранить оккупированные украинские территории) и опасения по поводу экстремизма в проукраинском движении.

Это не помогает украинцам, которые действительно борются за защиту своих домов и семей. Наоборот, это создает серьезную проблему для президента Украины Владимира Зеленского, который готовится представить план победы администрации Байдена. Поддержка Украины в использовании более дальнобойных американских ракет против целей глубже в российской территории росла стабильно. Казалось, президент Джо Байден был готов согласиться – хотя бы очень поздно – в ответ на давление союзников на прошлой неделе.

Но теперь выступления Зеленского в прессе могут быть нарушены вопросами о Руте, несмотря на то, что его предполагаемое покушение на гольф-курорте во Флориде было незначительным. Это укрепит паранойю изоляционистов США, которые верят, что иностранные действия, которые кажутся служащими глобальным интересам Америки, могут привести к насилию дома.

Политические взгляды и мировоззрение Рута были далек от последовательных, если не сказать бредовыми. Но в эхо-камере бессмысленных тирад, найденных в социальных сетях, они вносят свой вклад в нарратив для тех, кто его ищет, утверждая, что поддержка Украины ведет к хаосу в Америке. Этот аргумент утверждает, что Америка должна слепо оставаться в стороне от конфликта Путина.

Ничего из этого не имеет отношения к жестокой реальности, с которой сталкиваются украинцы каждую ночь, например, просыпаясь от российских ракет или теряя близких на жестоких фронтах.

Поддержка Вашингтона Киева имеет значение, когда она вступает в игру, но трагически хрупка, когда подвергается капризам американской политики и слабому хвату Республиканской партии за внешнюю политику. Неожиданное появление радикала, такого как Рут, является громким, путаным джокером в тот момент, когда calma и сбалансированные голоса в поддержку Украины были нужны больше всего.

Несмотря на то, что предполагаемое покушение на бывшего американского президента было всего лишь обвинением, российские пропагандистские СМИ воспользовались громкой поддержкой Киева Рутом как возможностью критиковать американское участие в конфликте в Украине. С различными голосами, утверждающими невозможность выиграть войну в Украине и призывающими к дипломатии с Россией, мир наблюдает за тем, как Вашингтон будет реагировать на неожиданное появление персонажей, подобных Руту.

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