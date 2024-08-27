По словам властей, более 170 человек погибли в течение нескольких недель из-за наводнения в Нигерии.

Северная Нигерия понесла основной удар от наводнений, как заявил Манзо Эзекиэль, представляющий Национальную службу управления чрезвычайными ситуациями (НСЧС). Несмотря на это, другие регионы страны все еще находятся в опасности из-за продолжающихся обильных дождей и растущих уровней воды в двух крупнейших реках страны - Нигере и Бенуэ.

"Тенденция наводнений в Нигерии обычно начинается на севере, затем перемещается в центральные и южные части, учитывая естественный сток воды с высоких мест на низкие", - объяснил Эзекиэль. "В ближайшее время мы можем ожидать аналогичные случаи наводнений в центральных регионах и их последующее распространение на юг".

Хотя некоторые части Нигерии подвержены наводнениям в сезон муссонов, Эзекиэль сообщил CNN, что в этом году наводнения затронули места, где они были ранее необычны.

"Текущая ситуация такова, что ранее не затоплявшиеся районы теперь испытывают наводнения в результате изменения климата", - сказал Эзекиэль.

Эксперты частично связывают ежегодные наводнения в стране с недостаточной системой дренажа.

В 2022 году более 600 человек погибли от наводнений по всей стране, что стало худшим случаем за последние десять лет для страны в Западной Африке.

Власти связали наводнения с обильными осадками и переполнением плотины Лагдо в Камеруне.

На прошлой неделе Агентство гидрометеорологических услуг Нигерии (АГМС) предупредило, что вода из соседних Нигера и Мали будет медленно проникать в Нигерию, посоветовав штатам вдоль реки Нигер быть бдительными.

Метеорологическая служба Нигерии также предупредила о возможных ливневых наводнениях по всей стране.

Недавние наводнения привели к травмам более 2000 человек и разрушили более 100 000 гектаров сельскохозяйственных земель, согласно данным, предоставленным CNN агентством по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Наводнения в Нигерии не пощадили ни один регион, и даже ранее не затоплявшиеся районы Африки, такие как некоторые части Нигерии, пострадали".

"Международное сообщество должно уделять пристальное внимание ситуации с наводнениями в Африке, в частности в Нигерии, учитывая severity и масштабы наводнений в этом году".

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