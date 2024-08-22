- По словам Шолца, Meyer Werft остается твердой в своем решении.

Канцлер Олаф Шольц подтверждает, что находящийся в затруднительном положении Meyer Werft получит федеральную помощь. Подробности пока не ясны. "Однако одно могу сказать точно сегодня: федеральное правительство внесет свой вклад в решение этого вопроса", - заявил Шольц во время встречи на верфи в Папенбурге, Нижняя Саксония.

Шольц считает Meyer Werft слишком ценным активом, чтобы его бросать. Как третья по величине экономика в мире, Германия нуждается в сильном морском секторе, и Meyer Werft играет в этом ключевую роль как "промышленный монарх".

Выручка еще не была официально утверждена, но Шольц уверен, что они смогут сотрудничать с банками и Еврокомиссией, получив одобрение Бундестага на помощь. Он уточнил, что любые правительственные инвестиции будут временными: "Если федеральное правительство и земля вмешаются сейчас, это не значит, что мы собираемся вечно в этом запутываться. Мы не судостроители, а хотим создать основу для процветающего будущего на частной основе".

Шольц не назвал ожидаемых затрат на спасение.

Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил: "Если нам удастся сохранить будущее Meyer Werft благодаря совместным усилиям федерального правительства и земли, это будет самым крупным инвестиционным проектом в одной компании в истории Нижней Саксонии". Meyer Werftemploивает около 17 000 человек и имеет заказы на более чем 11 миллиардов евро, с гарантированной занятостью до 2030 года. Вайль хочет помочь компании вернуть частный контроль после спасения.

Министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лайес (СДПГ) заявил: "Сегодня мы защищаем важную часть немецкого судостроения".

Координатор по морской экономике: спасение еще не в зоне финиша

Обсуждения включают временные инвестиции федерального правительства и земли в судостроительную верфь для увеличения капитала компании примерно на 400 миллионов евро. Верфь также нуждается в гарантиях для получения новых кредитов на судостроение и thus преодоление миллиардного финансирования. По данным из Берлина, федеральное правительство и Нижняя Саксония могут предоставить каждому около 900 миллионов евро в гарантии и временно взять на себя 80-90% судостроительной верфи.

Однако Дитер Джейнекек, координатор морской экономики федерального правительства (Зеленые), подчеркнул, что они еще не пересекли финишную черту с планом спасения. "У нас все еще есть вопросы, в том числе проведение praticability studies, сложные финансовые вопросы, получение одобрения Бюджетного комитета Бундестага и Еврокомиссии, среди прочего", - сказал Джейнекек "Рейнской почте". Они рассчитывают достичь положительного результата к середине сентября, но в ближайшие недели будет очень напряженно.

ФДП против постоянного участия государства

ФДП в Бундестаге настаивает на том, что государство предоставит только временную поддержку судостроительной верфи. "Если другого выхода нет, важно, чтобы государство участвовало только временно и затем снова выходило из компании", - сказал экономический спикер ФДП Рейнхард Хобен. Они вспоминают положительные примеры этого во время спасения Lufthansa.

К 2027 году судостроительной верфи понадобится почти 2,8 миллиарда евро. Из-за пандемии COVID-19 глобальный рынок туризма рухнул, вынудив судостроительную верфь продлевать существующие контракты со своими клиентами. Несмотря на то, что контракты не позволяют корректировать цены в соответствии с растущими затратами на сырье и энергию, банки больше не считают судостроительную верфь заслуживающей доверия. Поскольку 80% цены судна выплачивается только после поставки судна, судостроительная верфь должна временно финансировать строительство.

Полная книга заказов

У судостроительной верфи полная книга заказов. Недавно был получен крупнейший заказ в истории - четыре круизных судна для американской корпорации Disney. Также началось строительство конвертеров, необходимых для передачи электроэнергии от морских ветряных электростанций на сушу. Для региона судостроительная верфь является важным экономическим фактором.

Бундестаг, несомненно, будет участвовать в дискуссии и потенциальном утверждении помощи для Meyer Werft, учитывая, что для этого требуется одобрение Бундестага. Кроме того, процветающее будущее Meyer Werft является критическим для поддержания сильного морского сектора в Германии, признанной третьей по величине экономикой в мире, где Meyer Werft играет значительную роль.

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