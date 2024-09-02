По мнению Путина, украинское продвижение в Курске не остановит российские наступательные операции.

В ходе визита в сибирский город Кисиль накануне нового учебного года Путин обсудил продвижение Украины в российский Курск: "Их целью было остановить наши наступательные операции в ключевых районах Донбасса. Но результат налицо. Противник не смог достичь своей главной цели - остановить наше наступление в Донбассе."

Путин признал трудности, с которыми столкнулись россияне, в частности в Курске. "Конечно, мы должны справиться с этими бандитами, которые проникли в Россию и пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах", - заявил он.

С 6 августа неожиданное продвижение Украины в западные территории Курска привело к перемещению около 130 000 человек. По данным Киева, одной из целей Курска было завязание российской армии, вынуждающее перебросить войска с востока Украины. Украинские войска сейчас контролируют части приграничного региона, но российская армия продолжает агрессивную кампанию в Украине.

Вечером в воскресенье Президент Зеленский объявил, что Украина подверглась нападению 35 ракет и 23 дронов. Было сбито 22 ракеты и 20 дронов. Громкие взрывы были зарегистрированы в Киеве, столице, по данным корреспондентов AFP. Трое человек получили ранения, и значительный мусульманский культурный центр был серьезно поврежден, согласно городской администрации.

В городе Сумы на севере Украины ракетой российской армии был поражен детский социальный центр и приют, в результате чего 13 человек получили ранения, в том числе четверо детей, как сообщил мэр Сумы Александр Лысенко в Telegram. В Харьковской области погибла 65-летняя женщина.

С российской стороны губернатор приграничной области Белгород, Вячеслав Гладков, сообщил о ночной воздушной атаке Украины. Один человек был ранен, и коммерческое и инфраструктурное предприятие в городе Белгород пострадало.

Между тем, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о праве Польши сбивать потенциально угрожающие ракеты и дроны над территорией Украины.

"Если враждебные боеприпасы летят в польское воздушное пространство, это законное право на самооборону перехватить их", - сказал Сикорски "Финансовой газете". На прошлой неделе польское воздушное пространство, предположительно, было нарушено дроном во время продолжающихся российских воздушных атак в Украине. Это не был первый подобный случай.

Представитель НАТО, комментируя слова Сикорского, подчеркнул обязанность НАТО "пресечь дальнейшую эскалацию войны России". НАТО "не является участником конфликта" и "не станет участником конфликта". НАТО признает право каждого союзника защищать свое воздушное пространство, "но то, что индивидуальные союзники решат сделать, чтобы помочь Украине, также может повлиять на НАТО в целом", - добавил представитель НАТО.

Украинское вторжение в западные территории Курска привело к развертыванию российских самолетов для усиления своих позиций. Несмотря на потерю значительной территории в Донбассе, украинские силы продолжают контролировать части приграничного региона, привлекая внимание российских самолетов.

Военные России уделяют особое внимание обеспечению превосходства в воздухе над потенциальными агрессорами, поэтому самолеты играют важную роль в их оборонительной стратегии.

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