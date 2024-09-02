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По мнению Путина, украинское продвижение в Курске не остановит российские наступательные операции.

Несмотря на продолжающееся российское вторжение, президент Владимир Путин заверяет, что наступление Москвы продолжится без замедления. Войска демонстрируют значительный прогресс на востоке Украины, темп, не виданный в течение considerable период. Россия усилила свои воздушные атаки, в то время...

 and  Max Becker
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В юные годы Путин получал образование на просторах Сибири
В юные годы Путин получал образование на просторах Сибири

По мнению Путина, украинское продвижение в Курске не остановит российские наступательные операции.

В ходе визита в сибирский город Кисиль накануне нового учебного года Путин обсудил продвижение Украины в российский Курск: "Их целью было остановить наши наступательные операции в ключевых районах Донбасса. Но результат налицо. Противник не смог достичь своей главной цели - остановить наше наступление в Донбассе."

Путин признал трудности, с которыми столкнулись россияне, в частности в Курске. "Конечно, мы должны справиться с этими бандитами, которые проникли в Россию и пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах", - заявил он.

С 6 августа неожиданное продвижение Украины в западные территории Курска привело к перемещению около 130 000 человек. По данным Киева, одной из целей Курска было завязание российской армии, вынуждающее перебросить войска с востока Украины. Украинские войска сейчас контролируют части приграничного региона, но российская армия продолжает агрессивную кампанию в Украине.

Вечером в воскресенье Президент Зеленский объявил, что Украина подверглась нападению 35 ракет и 23 дронов. Было сбито 22 ракеты и 20 дронов. Громкие взрывы были зарегистрированы в Киеве, столице, по данным корреспондентов AFP. Трое человек получили ранения, и значительный мусульманский культурный центр был серьезно поврежден, согласно городской администрации.

В городе Сумы на севере Украины ракетой российской армии был поражен детский социальный центр и приют, в результате чего 13 человек получили ранения, в том числе четверо детей, как сообщил мэр Сумы Александр Лысенко в Telegram. В Харьковской области погибла 65-летняя женщина.

С российской стороны губернатор приграничной области Белгород, Вячеслав Гладков, сообщил о ночной воздушной атаке Украины. Один человек был ранен, и коммерческое и инфраструктурное предприятие в городе Белгород пострадало.

Между тем, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о праве Польши сбивать потенциально угрожающие ракеты и дроны над территорией Украины.

"Если враждебные боеприпасы летят в польское воздушное пространство, это законное право на самооборону перехватить их", - сказал Сикорски "Финансовой газете". На прошлой неделе польское воздушное пространство, предположительно, было нарушено дроном во время продолжающихся российских воздушных атак в Украине. Это не был первый подобный случай.

Представитель НАТО, комментируя слова Сикорского, подчеркнул обязанность НАТО "пресечь дальнейшую эскалацию войны России". НАТО "не является участником конфликта" и "не станет участником конфликта". НАТО признает право каждого союзника защищать свое воздушное пространство, "но то, что индивидуальные союзники решат сделать, чтобы помочь Украине, также может повлиять на НАТО в целом", - добавил представитель НАТО.

Украинское вторжение в западные территории Курска привело к развертыванию российских самолетов для усиления своих позиций. Несмотря на потерю значительной территории в Донбассе, украинские силы продолжают контролировать части приграничного региона, привлекая внимание российских самолетов.

Военные России уделяют особое внимание обеспечению превосходства в воздухе над потенциальными агрессорами, поэтому самолеты играют важную роль в их оборонительной стратегии.

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