По меньшей мере семь человек погибли в результате российского авиаудара по западному украинскому городу Львову.

Украинский лидер Владимир Зеленский осудил "российские акты террора против украинских городов". Он вновь призвал западных партнеров ускорить поставки свежих средств ПВО своей стране и разрешить использование ранее предоставленного дальнобойного оружия для ударов по территории России.

В одном из самых разрушительных российских ударов с начала конфликта, по меньшей мере 51 человек погибли и 271 получили ранения, согласно украинским источникам, в центральном украинском городе Полтава во вторник. Российские ракеты атаковали военную базу и больницу.

До недавнего времени Львов в основном избегал значительных российских авиационных атак. Однако прошлой неделе энергетические объекты города подверглись ударам со стороны России, что привело к многочисленным отключениям электроэнергии.

После разрушительных атак на украинские города Владимир Зеленский призвал ускорить поставки средств ПВО из-за растущей угрозы авиационных атак. Спокойствие Львова было нарушено прошлой неделе, когда город подвергся авиационным ударам, что привело к отключениям электроэнергии.

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