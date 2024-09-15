По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В субботу вечером, около полуночи, произошел трагический инцидент, когда власти обнаружили переполненную лодку с людьми в беде недалеко от берега в северной части Амблитеуза.

Французское спасательное судно было отправлено на место, и медицинская помощь была оказана 53 мигрантам на берегу, как сообщалось в заявлении французских морских властей, ответственных за пролив Ла-Манш и Северное море.

"К сожалению, восемь человек погибли", - заявило заявление.

Никто больше не был найден во время морского поиска, как сказано в заявлении.

Шесть человек, в том числе десятимесячный ребенок, страдающий от переохлаждения, были доставлены в больницу в срочном порядке, сообщил в воскресенье Жак Билант, префект Па-де-Кале. Он сказал, что выжившие были из Эритреи, Судана, Сирии, Афганистана, Египта и Ирана.

Лодка, перевозившая 59 человек, отплыла от побережья пляжа Вимонт и разбилась о скалы вскоре после этого, заявил префект. "Лодка была разорвана на части о скалы", - сказал он.

51 выживший был переведен в приемный центр в Тулузе, как сообщается в местных новостях. Расследование проводится прокуратурой Булонь-сюр-Мер.

Эти смерти произошли примерно через две недели после того, как лодка с мигрантами развалилась в проливе Ла-Манш, когда они пытались добраться до Великобритании с севера Франции, оставив двенадцать погибших, сообщили официальные лица.

Британские официальные лица выразили соболезнования в связи с еще одной трагедией в проливе Ла-Манш.

"Это ужасно", - сказал министр иностранных дел Дэвид Ламми в интервью BBC. "Это еще одна потеря жизни".

Новая лейбористская партия правительства обязалась бороться с преступными бандами и сотрудничать с европейскими партнерами для подавления их деятельности, сказал Ламми.

Строгие правила предоставления убежища в Европе, растущая ксенофобия и плохое обращение с мигрантами толкают их на север. По крайней мере, 46 мигрантов погибли, пытаясь добраться до Великобритании в этом году, отметил Билант.

По данным британского министерства внутренних дел, с 2018 года в Великобританию прибыло 137 563 человека, которые пересекли пролив Ла-Манш из Франции. В субботу одиннадцать лодок с 801 мигрантом достигли Великобритании.

Французские береговая охрана и военно-морские суда спасли 200 человек из опасных вод в районе Па-де-Кале в субботу, как сообщили французские морские власти, ответственные за пролив Ла-Манш и Северное море.

Они заявили, что наблюдали 18 попыток запуска лодок из Франции в Великобританию в субботу.

Дополнительные наблюдения и спасательные операции продолжаются в воскресенье вдоль всего побережья Па-де-Кале в штормовую погоду и волнение моря. Они предупредили, что попытка пересечь пролив Ла-Манш на уязвимых и перегруженных лодках, а также в сложных погодных условиях, представляет "значительные риски".

В июле четыре мигранта погибли, пытаясь пересечь пролив на надувной лодке, которая перевернулась и сдулась. Пять других, в том числе ребенок, погибли в другой попытке в апреле. Пять тел были найдены в море или на берегу после того, как у мигрантской лодки возникли трудности в темноте и зимнем холоде в январе.

Трагический инцидент в северной части Амблитеуза привлек внимание к опасному путешествию, которое совершают мигранты, при этом по крайней мере 46 человек погибли, пытаясь добраться до Великобритании в этом году. Кроме того, строгие правила предоставления убежища в Европе и растущая ксенофобия толкают мигрантов на континент, приводя к многочисленным попыткам пересечь пролив Ла-Манш.

Читайте также: