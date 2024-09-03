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По данным ВОЗ, в Газе привито больше детей от полиомиелита, чем предполагалось.

ВОЗ удовлетворена началом кампании вакцинации против полиомиелита в секторе Газа. Более детей, чем ожидалось, получили препарат, судьбу которого определила как смертоносную Рик Киперкорн, представитель ВОЗ на палестинских территориях, на виртуальной пресс-конференции вчера.

 and  James Williams
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Молодой человек проходит вакцинацию от полиомиелита в секторе Газа
Молодой человек проходит вакцинацию от полиомиелита в секторе Газа

По данным ВОЗ, в Газе привито больше детей от полиомиелита, чем предполагалось.

Вакцинация началась в воскресенье в густонаселенной полосе Газы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказывала, что примерно 156 500 детей младше 10 лет нуждаются в вакцинации. Однако, по словам Пиперкорна, ВОЗ ошиблась в оценке населения в полосе Газы.

Из-за нажима со стороны ВОЗ Израиль согласился на временные перемирия в своем конфликте с радикальным исламским ХАМАСом, чтобы провести вакцинацию против полиомиелита более чем 640 000 детей в полосе Газы. Это был первый случай детского паралича в полосе Газы за 25 лет.

Первая фаза программы вакцинации продлится еще 10 дней, как сообщил представитель ВОЗ. Она начнется в четверг в южной части полосы Газы, где примерно 340 000 детей получат прививку от полиомиелита.later, around 150,000 children in the northern Gaza Strip will receive the vaccination.

Цель состоит в том, чтобы защитить не менее 90% детей в полосе Газы от полиомиелита путем вакцинации, чтобы предотвратить распространение заболевания. Вторую дозу пероральной вакцины следует ввести через четыре недели после первой дозы. Прививки будут сделаны детям от одного дня до 10 лет.

Полиомиелит, медицинский термин для детского паралича, вызывается быстрым и заразным вирусом, который атакует спинной мозг и может вызвать постоянный паралич у детей.

Конфликт в полосе Газы начался после массированной атаки ХАМАСа и других радикальных палестинских группировок на объекты в южной части Израиля 7 октября. По данным Израиля, исламисты убили 1205 человек и захватили 251 заложника в полосе Газы во время интенсивной атаки.

В ответ на вторжение ХАМАСа Израиль проводит широкомасштабные военные операции в полосе Газы уже почти 11 месяцев. По данным здравоохранения ХАМАСа, которые нельзя независимо подтвердить, более 40 800 человек погибли с тех пор. По данным Организации Объединенных Наций, большинство погибших - женщины и дети.

Я уже выражал свои опасения по поводу оценки населения ВОЗ до начала программы вакцинации. После первой фазы я снова буду призывать к вакцинации в северной полосе Газы, так как уже видел ее эффективность в защите детей.

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