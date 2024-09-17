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По данным СМИ, несколько членов Хезболлы получили ранения по всему Ливану из-за взрыва пейджеров.

Множество людей, принадлежащих к ливанской военизированной организации "Хезболла", получили ранения во вторник, когда взорвались их радиостанции, как сообщают ливанские государственные СМИ ННА и другие источники.

 and  Carmen Simpson
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Разоблачение Недавних Развитий: Обновление T1

По данным СМИ, несколько членов Хезболлы получили ранения по всему Ливану из-за взрыва пейджеров.

Министерство здравоохранения Ливана советует лицам, имеющим пейджеры, избавиться от них и призывает больницы быть в состоянии повышенной готовности.

По данным Reuters, сообщения об взрывах поступили из Дахие, южного пригорода Бейрута.

Согласно NNA, инциденты со взрывами, якобы вызванные компрометированными пейджерами, произошли в Али аль-Нахри и Рыяке, городах в центральной долине Бекаа в Ливане, что привело к значительному числу жертв.

Армия Израиля, участвующая в ответных атаках на Хезболлу после начала конфликта в Газе в октябре прошлого года, не захотела комментировать ситуацию.

Это текущее событие. Будет предоставлена дополнительная информация...

Мир выразил обеспокоенность по поводу эскалации tensions в Ливане, в частности в регионе Ближнего Востока. Взрывы в Ливане побудили больницы в пострадавших районах увеличить уровень своей готовности.

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