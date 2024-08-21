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Планируемое предвыборное собрание AfD в Тюрингии было отменено из-за ожидаемой контрдемонстрации.

Предполагаемое появление кандидата от АФД Бориса Хёкке на мероприятии в Тюрингии было неожиданно отменено из-за массовых протестов. В ночь на вторник полиция сообщала, что множество незаконных инцидентов были связаны с этим мероприятием. Изначально Хёкке должен был присоединиться к АФД в...

 and  Yaroslav Smith
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Планируемое предвыборное собрание AfD в Тюрингии было отменено из-за ожидаемой контрдемонстрации.

Была проведена масштабная операция правоохранительных органов. Примерно 2000 человек, выступающие против первоначальных протестующих, собрались на месте. Были зафиксированы несколько затяжных сидячих протестов и 12 незаконных действий. Участие Хёкке было неожиданно отменено из-за большого количества контрпротестующих и хаотичной обстановки на месте событий.

Из-за широкомасштабных контрпротестов первоначально запланированное для этого дня мероприятие AfD было отложено. Несмотря на действия правоохранительных органов, мероприятие AfD стало главным предметом спора во время хаотичных событий.

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