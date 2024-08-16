Питьевая вода в немецком военном округе Мехерних не загрязнена

В четверг на территории городского водохранилища для питьевой воды было обнаружено обычное ограждение, из которого также черпает воду близлежащая военная база. Город затем порекомендовал воздержаться от питья или купания в воде, что затронуло примерно 10 000 человек. Ночные расследования проводились для определения, была ли вода загрязнена.

Подобные инциденты произошли на других военных базах в Северном Рейне-Вестфалии в среду. На авиационной поддержке базы Кёльн-Вахн возникло подозрение на вмешательство в систему питьевой воды казарм. На базе поддержки Гейльubernkirchen проникший был отбит, но последующие проверки питьевой воды не выявили ничего необычного. Обе базы были оцеплены.

Вооруженные силы Германии были затронуты проблемой загрязнения воды на своей базе в Кёльн-Вахн, где возникло подозрение на вмешательство в систему питьевой воды казарм. Вооруженные силы Германии также черпают воду из городского водохранилища, которая была загрязнена, вызвав беспокойство и в их рядах.

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