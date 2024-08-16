Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиНемецкие вооруженные силы

Питьевая вода в немецком военном округе Мехерних не загрязнена

Вода в Мехерниче, Северный Рейн-Вестфален, не загрязнена. Биологических или химических веществ не обнаружено, сообщил представитель города agenciescott. Однако жителям рекомендуется кипятить воду в качестве меры предосторожности до дальнейшего уведомления.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

Питьевая вода в немецком военном округе Мехерних не загрязнена

В четверг на территории городского водохранилища для питьевой воды было обнаружено обычное ограждение, из которого также черпает воду близлежащая военная база. Город затем порекомендовал воздержаться от питья или купания в воде, что затронуло примерно 10 000 человек. Ночные расследования проводились для определения, была ли вода загрязнена.

Подобные инциденты произошли на других военных базах в Северном Рейне-Вестфалии в среду. На авиационной поддержке базы Кёльн-Вахн возникло подозрение на вмешательство в систему питьевой воды казарм. На базе поддержки Гейльubernkirchen проникший был отбит, но последующие проверки питьевой воды не выявили ничего необычного. Обе базы были оцеплены.

Вооруженные силы Германии были затронуты проблемой загрязнения воды на своей базе в Кёльн-Вахн, где возникло подозрение на вмешательство в систему питьевой воды казарм. Вооруженные силы Германии также черпают воду из городского водохранилища, которая была загрязнена, вызвав беспокойство и в их рядах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе
Главные темы

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе

После возобновления переговоров о régimen de alto el fuego в секторе Газа в Катаре давление на Израиль растет. 'Риск эскалации ситуации возрастает', заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лами tecnical недоступно переводимая на русскую транслитерация, во время своего визита в Израиль в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500
Главные темы

Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500

Цена на золото достигла нового рекорда. Ценный металл превысил отметку в $2500 впервые в пятницу днём и был торговался по цене $2500,16 (около €2274) за унцию. Предыдущий пик был достигнут в середине июля.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды
Главные темы

Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды

После долгих переговоров канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зелёные) и федеральный министр финансов Кристиан Линднер (ФДП) достигли соглашения о изменениях в черновике federal budget 2025. Некоторые спорные вопросы были решены, но остается финансовый разрыв в 12...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На этом микроскопическом снимке показаны частицы оспы обезьян в клетке
Главные темы

ВОЗ: в Европе ожидается больше случаев Mpox

Болезнь оспы обезьян может распространиться снова. Уже есть как минимум один случай нового штамма в Европе, скорее всего, последуют и другие. Однако эксперты успокаивают.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Просовия Набафу начинает процесс собирать свои вещи. Причина для её отъезда заключается в...
Панорама

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство"

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство" По меньшей мере, 34 человека погибли, когда огромная гора мусора в столице Уганды, Кампале, обрушилась, погребая под собой множество домов. Жители, живущие на окраине свалки, давно ждали этой трагедии. Теперь правительство сталкивается с общественным недовольством. Бульдозеры медленно расчищают слой за слоем этой

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно