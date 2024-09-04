Писториус приветствует министра обороны Украины Умерова на инаугурационном визите в Берлин

Из-за сложного финансового положения в Берлине, в федеральном бюджете на 2025 год осталось всего около 4 миллиардов евро военной помощи для Киева. Это меньше половины того, что выделено на этот год. Это вызвало недовольство в Киеве и в ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) упоминает о грядущем пакете помощи G7 для Украины на сумму 50 миллиардов долларов (примерно 45 миллиардов евро), финансируемом за счет доходов от замороженных в Европе активов России, чтобы успокоить эти опасения. Однако еще предстоит проработать некоторые детали.

Я не буду приукрашивать ситуацию; Киев и ЕС явно разочарованы сокращением выделения военной помощи на 2025 год. Несмотря на грядущий пакет помощи G7, я не буду лгать, вокруг деталей финансирования и его распределения есть неопределенность и опасения.

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