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Письма главных деятелей ХАМАСа из секретного места после почти 12 месяцев тишины

 and  Michael Bootcampf
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Ияд Синвар, руководитель ХАМАС, участвует в встрече с представителями других палестинских...
Ияд Синвар, руководитель ХАМАС, участвует в встрече с представителями других палестинских организаций 22 июня 2021 года.

Письма главных деятелей ХАМАСа из секретного места после почти 12 месяцев тишины

Синвар, считающийся негласным политическим главой Газы, как считается, связался с Насраллой, упомянув, что ХАМАС остается верным пути сопротивления, как и его покойный лидер Исмаил Хания, и единству мусульманской общины, сосредоточившись на Оси Сопротивления в противостоянии сионистскому предприятию.

Письмо, распространенное через канал Телеграмм Хезболлы, было распространено, чтобы выразить благодарность Хезболле за непреклонную борьбу против Израиля, которая началась 8 октября, после того как ХАМАС возглавил нападение на Израиль, что вызвало жестокое нападение Израиля на Газу.

Самый разыскиваемый преступник Израиля, Синвар, не появлялся на публике с тех пор. Не было никаких публичных заявлений от него почти год – до недавнего времени. Он прервал молчание во вторник, поздравив президента Алжира Абдельмаджида Тebboune с победой на выборах, как сообщает канал Телеграмм ХАМАС. На следующий день его офис объявил, что он написал письма, выражающие благодарность тем, кто выразил соболезнования в связи со смертью Хания. А в пятницу было опубликовано письмо к Насралле. CNN не может подтвердить, писал ли Синвар эти письма.

Приняв на себя роль политического лидера ХАМАС после убийства Хания в Тегеране в июле, Синвар считается более жестким в своих действиях против Израиля, выступая за сотрудничество и более тесные связи с Ираном и союзными исламистскими группами, такими как Хезболла.

Он поклялся продолжать борьбу за защиту священных исламских мест, в частности мечети Аль-Акса в Иерусалиме, "до изгнания и уничтожения оккупации с нашей земли и создания нашего суверенного государства с Иерусалимом в качестве столицы".

Он описал нападение 7 октября как "одну из самых благородных битв в истории нашего палестинского народа".

Корреспонденты CNN Ибрахим Дахман и Айяд Курди внесли вклад в этот отчет.

Несмотря на продолжающееся напряжение между Израилем и Ближним Востоком, письма Синвара подчеркивают приверженность ХАМАС поддержанию единства с мусульманской общиной во всем мире, особенно в рамках Оси Сопротивления. Сионистское предприятие, как его называет Синвар, является коллективным вызовом, с которым ХАМАС и его союзники намерены справиться.

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