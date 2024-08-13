Пилот вертолета в катастрофе в Австралии был наземным сотрудником, который присутствовал на вечеринке накануне.

Nautilus Aviation заявила во вторник, что пилот работал в компании четыре месяца и накануне аварии праздновал повышение на другую наземную должность в другой базе.

"Это не было рабочим мероприятием и было организовано друзьями", - говорится в заявлении.

Более 200 гостей и сотрудников отеля DoubleTree by Hilton были эвакуированы после того, как вертолет врезался в здание возле променада Эспланады в Кэрнсе, популярного среди туристов в северном Квинсленде, ранним утром в понедельник.

Огонь взметнулся в ночное небо после того, как самолет загорелся, разливая топливо по крыше отеля и повреждая некоторые верхние окна семиэтажного здания.

Двух туристов, спавших на верхнем этаже отеля, доставили в больницу с легкими ранениями.

Актуальный заместитель комиссара полиции Квинсленда Шейн Холмс сказал в понедельник, что пилот совершил "несанкционированный полет", но отказался комментировать, был ли вертолет украден или авария была умышленной, сказав, что все линии расследования остаются открытыми.

Ангус Митчелл, главный комиссар Австралийского бюро безопасности транспорта (АТСБ), сказал, что следователи считают, что вертолет взлетел с авиационного ангара общих авиаперевозок в аэропорту Кэрнса, примерно в 5 километрах от отеля.

"Мы знаем, что видимость была плохой в то время и могло идти дождь", - сказал он.

"Мы хотим понять, чем был оснащен вертолет, а также потенциально, что делал вертолет в то время и характер полета".

Свидетельница Вероника Найт, приехавшая в Кэрнс из Сиднея, сидела на променаде, разговаривая по телефону после полуночи, когда увидела, как вертолет пролетел очень низко над водой.

Он летел "на полной скорости", сказала она CNN. Он пропал из виду на несколько минут, и она начала идти домой, прежде чем заметить, как вертолет возвращается. Когда она достала телефон, чтобы снять его, вертолет внезапно повернул и направился прямо к близлежащим хорошо освещенным зданиям.

Секунды спустя он врезался в крышу отеля, всего за несколько минут до 2 часов ночи.

Видео Найт показывают оранжевое пламя и дым, исходящие от крыши отеля, в то время как вдали слышны сирены.

Она сказала, что вертолет пролетел над деревьями и другим более высоким зданием, прежде чем врезаться в крышу отеля.

"[Пилот] должен был знать, что эти здания там", - сказала Найт.

В заявлении для CNN DoubleTree by Hilton Cairns сообщила, что все гости - 421 взрослый и 50 детей, плюс два сотрудника - были безопасно эвакуированы.

Другие следователи включают следственную группу по расследованию аварий и АТСБ, которые направили команду на место аварии в понедельник, чтобы собрать доказательства и провести интервью.

Бюро просит свидетелей с любыми фотографиями или видео вертолета связаться с властями через свой веб-сайт.

Новость о крушении вертолета в Австралии потрясла мир, когда она распространилась по всему миру. Вертолет взлетел из аэропорта Кэрнса, расположенного недалеко от места аварии.

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