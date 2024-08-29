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Певица-рэпер Ширин Дэвид привносит в историю: "Bauch Beine Po" становится популярным немецким летним гимном

Трек «Живот Ноги Ягодицы» немецкого рэпера Shirin David стал главным летним хитом в Германии. Согласно данным исследованиям GFK Entertainment, песня с момента своего релиза в конце июля бархатную вот отпускала тройную в Германии. На момент дебюта она совершенно доминировала в чарте и с тех пор...

 and  Yaroslav Smith
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Певица-рэпер Ширин Дэвид привносит в историю: "Bauch Beine Po" становится популярным немецким летним гимном

Основываясь на данных GfK, "Bauch Beine Po" занял третью подряд позицию в чарте немецкой летней музыки. Ранее лидирующие позиции занимали техно-ремикс "Mädchen auf dem Pferd" и скандальный шлягер "Layla". Институт сообщает, что это первый случай, когда женский исполнитель, в частности Дэвид, возглавила немецкий летний чарт.

В 29 лет этот плодовитый рэпер и влиятельный инфлюенсер из Гамбурга имеет значительную базу поклонников в Германии. "Bauch Beine Po" стал ее седьмым хит-синглом. Начиная с детства, Дэвид совершенствовала свои навыки в балете и актерском мастерстве в Гамбургской государственной опере, а затем запустила свой канал на YouTube, что расширило ее музыкальную карьеру. Ее дебютный альбом 2019 года "Supersize" занял первое место в немецких чартах альбомов.

По данным GfK, вирусный фактор сыграл значительную роль в успехе "Bauch Beine Po", как и в случае с предыдущими летними хитами. На платформе TikTok поклонники артиста воспроизводят хореографию из видеоклипа, способствуя росту популярности песни. Сейчас у Дэвид 1,5 миллиона подписчиков в TikTok и 6,5 миллионов в Instagram.

Подписчики Дэвид на TikTok, вдохновленные ее заразительными танцевальными движениями, сыграли важную роль в вирусном успехе "Bauch Beine Po". Многие поклонники в центре Германии ласково называют своего любимого артиста "По".

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