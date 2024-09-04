- Первые дозы вакцины Mpox поступают в кризисные районы Африки

На основе растущих показателей заболеваемости оспой обезьян в Демократической Республике Конго первые партии вакцин, пожертвованные ЕС, ожидаются завтра. Об этом объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В середине августа ЕС объявило о своем намерении предоставить 175 420 доз вакцины против этого вирусного заболевания, ранее известного как оспа обезьян. На данный момент в Демократической Республике Конго выявлено около 18 000 потенциальных случаев оспы обезьян. По оценкам официальных лиц, эти цифры, скорее всего, значительно выше.

Тедрос похвалил Европейский союз и призвал другие страны с доступными вакцинами также внести свой вклад. По словам Тедроса, ВОЗ сотрудничает с местными органами здравоохранения для ускорения распределения вакцины в районах с наиболее серьезными вспышками. Одновременно ВОЗ проводит информационные кампании для предотвращения распространения дезинформации и заблуждений, связанных с вакциной.

Вакцинация не является панацеей

Тедрос подчеркнул, что вакцинация является лишь одним из компонентов борьбы с распространением вируса. Не менее важно усилить мониторинг случаев заражения и информировать общественность о мерах защиты.

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в Демократической Республике Конго и соседних странах "международной озабоченностью в области общественного здравоохранения" (МОЗОЗ) в середине августа. Это ранняя система оповещения, которая предупреждает все страны о потенциальных угрозах.

Ожидается, что грядущая партия из 175 420 доз вакцины, включая дозу вакцины, поможет в борьбе с вспышкой оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Признавая ограничения вакцинации, Тедрос подчеркнул необходимость усиления мониторинга заражений и информирования общественности о мерах защиты.

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