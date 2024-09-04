Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиДоза вакцины

Первые дозы вакцины Mpox поступают в кризисные районы Африки

Монкепокс распространяется по разным африканским странам. К счастью, первые партии вакцины уже доставлены. Однако ВОЗ предупреждает, что вакцинация не является всеобщим решением.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
ВОЗ подчеркивает, что вакцины не являются всеобщим решением.
ВОЗ подчеркивает, что вакцины не являются всеобщим решением.

- Первые дозы вакцины Mpox поступают в кризисные районы Африки

На основе растущих показателей заболеваемости оспой обезьян в Демократической Республике Конго первые партии вакцин, пожертвованные ЕС, ожидаются завтра. Об этом объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В середине августа ЕС объявило о своем намерении предоставить 175 420 доз вакцины против этого вирусного заболевания, ранее известного как оспа обезьян. На данный момент в Демократической Республике Конго выявлено около 18 000 потенциальных случаев оспы обезьян. По оценкам официальных лиц, эти цифры, скорее всего, значительно выше.

Тедрос похвалил Европейский союз и призвал другие страны с доступными вакцинами также внести свой вклад. По словам Тедроса, ВОЗ сотрудничает с местными органами здравоохранения для ускорения распределения вакцины в районах с наиболее серьезными вспышками. Одновременно ВОЗ проводит информационные кампании для предотвращения распространения дезинформации и заблуждений, связанных с вакциной.

Вакцинация не является панацеей

Тедрос подчеркнул, что вакцинация является лишь одним из компонентов борьбы с распространением вируса. Не менее важно усилить мониторинг случаев заражения и информировать общественность о мерах защиты.

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в Демократической Республике Конго и соседних странах "международной озабоченностью в области общественного здравоохранения" (МОЗОЗ) в середине августа. Это ранняя система оповещения, которая предупреждает все страны о потенциальных угрозах.

Ожидается, что грядущая партия из 175 420 доз вакцины, включая дозу вакцины, поможет в борьбе с вспышкой оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Признавая ограничения вакцинации, Тедрос подчеркнул необходимость усиления мониторинга заражений и информирования общественности о мерах защиты.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В глобальном масштабе наблюдается значительный рост смертности от холеры на 71%.
Главные темы

В глобальном масштабе наблюдается значительный рост смертности от холеры на 71%.

Беспорядки, такие как конфликты, бедность и изменение климата, вынуждают миллионы людей покидать свои дома. Под стесненными и антисанитарными условиями жизни риск инфекций возрастает, что может привести к вспышкам заболеваний, таких как холера.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
WHO сообщает, что пандемия COVID-19 унесла жизни более двух миллионов человек в Европе.
Главные темы

Аудиторский суд ЕС: Особенно уязвимая страна, ЕС застал врасплох коронавирус

Изначально в 2020 году коронавирус широко распространился по всему миру. Один регулирующий орган Европейского Союза считал маловероятным проникновение вируса в ЕС за несколько недель до первого зарегистрированного случая в ЕС.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене
Главные темы

Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене

Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене Наконец, он прыгнул прямо с твердой позиции на череп поверженного врага. Этот жестокий акт привел к различным травмам, в том числе к тяжелому повреждению мозга и внутреннему кровотечению в черепе. К сожалению, несчастный не выжил после этих травм. Решение судьи

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии,...
Политика

Консервативная партия в Великобритании ищет нового лидера партии, поскольку пять претендентов выходят в бой.

На последних общих выборах в Великобритании Conservative Party показали свой худший результат за долгое время. В настоящее время ведется поиск преемника для бывшего лидера партии Сунак.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Гугл последние время устраняет значительную уязвимость Pixel
Технологии

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей Последний месяц меня поразили два значительных инцидента с Pixel. Первый - представление серии Pixel 9, на которое Google надеялась, чтобы я запомнил. Но второй инцидент, который привлек мое внимание, был серьезной уязвимостью в безопасности. Эта уязвимость не ограничивалась только телефонами Pixel, а

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В деле о €32 000 RTL совершает ошибку
Культура

В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

Ошибка в популярном шоу: все ответы на 32000-евровый вопрос в 'Кто хочет стать миллионером?' оказались неправильными в один из вторников по данным RTL.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно