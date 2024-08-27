- Первоначальные рейсы приостановлены в филиале Lufthansa Discover Flights.

На авиакомпании Discover Airlines, дочерней компании Lufthansa, после начала забастовки были отменены некоторые рейсы, в том числе несколько трансатлантических и кругосветных на коротких дистанциях. Некоторые дополнительные короткие рейсы были переданы партнерским авиакомпаниям, чтобы не менять маршруты пассажиров, сообщается.

Спикер заявил: "Наша главная цель - осуществлять как можно больше рейсов для наших пассажиров"

Примерно 55 рейсов были запланированы на вторник, и Discover Airlines подчеркнула, что планирует поддерживать этот уровень операций в последующие дни, заявив: "Нашим приоритетом остается осуществление как можно большего количества рейсов для наших пассажиров".

Профсоюзы Cockpit (VC) и UFO призвали пилотов и бортпроводников присоединиться к четырехдневной забастовке, которая продлится до 30 августа. Эта забастовка затронула все вылеты из Германии.

Основанная в 2021 году Discover Airlines управляет флотом из 27 самолетов, осуществляя рейсы в развлекательные destinations в Европе и за ее пределами из Франкфурта и Мюнхена. В авиакомпании работает около 1900 сотрудников.

Во время забастовки планировалось около 270 рейсов из Франкфурта и Мюнхена, согласно планам Discover Airlines.

В целях минимизации последствий забастовки Discover Airlines стремится перенести некоторые рейсы на другие дочерние компании Lufthansa. Профсоюз UFO ожидает, что Lufthansa применит подобные стратегии. Профсоюз ожидает около 270 рейсов от Discover Airlines в период забастовки.

Конфликт между профсоюзами возник из-за разногласий с профсоюзом Verdi, который уже договорился о первоначальных коллективных соглашениях для пилотов и бортпроводников в Discover Airlines. Требования UFO и Cockpit (VC) не сильно отличаются от тех, которые были согласованы с Verdi, но каждый профсоюз стремится заключить свои собственные коллективные соглашения.

Discover Airlines объявила, что продолжит приоритетно осуществлять как можно больше рейсов во время забастовки, запланировав 55 рейсов на вторник и планируя поддерживать этот уровень в последующие дни. Несмотря на то, что забастовка затронула все вылеты из Германии, Discover Airlines, будучи дочерней компанией Lufthansa, работает над переносом некоторых рейсов на другие дочерние компании, такие как операции Discover Airlines.

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