- Первоначальная выявленная заболеваемость вирусом Западной Нилы <unk> свидетельствует о повышенной активности

Впервые в этом году в Германии выявлен случай заражения вирусом Западного Нила (ЗНВ), переносимым местными комарами, у женщины, проживающей в Саксонии, недалеко от границы с Бранденбургом. Об этом объявил Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. К 23 августа были зарегистрированы еще три случая, все связанные с поездками в другие страны и затрагивающие женщин.

Юнас Шмидт-Ханасит, специалист из Института тропической медицины Бернхарда Нохта (BNITM) в Гамбурге, сообщил, что заражение от местных комаров было обнаружено в результате анализа образца крови донора.

Активность набирает обороты

В свете имеющихся данных ожидается дальнейшее распространение этого заболевания: уровень активности, по-видимому, высок. Зафиксировано множество случаев заражения как у лошадей, так и у птиц. Институт Фридриха Лёффлера (FLI) задокументировал 18 случаев среди птиц и 14 среди лошадей к 23 августа. Пострадали земли Берлин, Бранденбург, Саксония-Анхальт и Саксония.

Шмидт-Ханасит также отметил, что высокое количество подозрительных образцов, отправленных донорами крови, является еще одним признаком широкого распространения. Однако следует учитывать, что широко используемый метод тестирования также реагирует на вирус Усуту, который в настоящее время вызывает массовую гибель скворцов в Германии. Хотя люди могут заразиться им, серьезное заболевание редко встречается.

Задержка в диагностике

"Различить оба вируса на основе анализа последовательностей сложно и не всегда удается", - объяснил эксперт по вирусам. Длительные тесты означают задержку нескольких недель между сбором образцов и подтверждением окончательного результата на основе секвенирования вируса. Таким образом, уже может быть значительное количество не подтвержденных инфекций.

Примерно в 80% случаев заражения вирусом Западного Нила (ЗНВ) отсутствуют симптомы. Примерно в 20% случаев наблюдаются легкие неспецифические симптомы, такие как лихорадка или сыпь на коже - они часто остаются незамеченными.

Тяжелые и смертельные исходы лихорадки Западного Нила в основном поражают пожилых людей с предшествующими заболеваниями. Примерно в 1% случаев инфекции развиваются такие нейроинвазивные заболевания.

Распространение в городских районах

Если вирус начнет распространяться в густонаселенном районе Рейн-Майн, можно ожидать значительного увеличения случаев заражения людей, заявил Шмидт-Ханасит. На данный момент комары в этом районе, скорее всего, свободны от патогена, несмотря на благоприятные климатические условия - но это, скорее всего, изменится.

В прошлом году Институт Роберта Коха выявил 7 случаев местной передачи вируса Западного Нила в Германии и 17 случаев в предыдущем году. Эксперты прогнозируют рост числа случаев в ближайшие годы, в том числе из-за все более благоприятных условий для патогена в результате изменения климата. В Южной и Юго-Восточной Европе уже наблюдаются крупные вспышки.

Вирус Западного Нила (ЗНВ) имеет африканское происхождение, согласно FLI. Первое упоминание о нем в 1937 году было сделано в районе Западного Нила в Уганде, и он дебютировал в Европе в начале 1960-х годов во Франции. Первую птицу, зараженную вирусом, обнаружили в Германии в августе 2018 года, а в 2019 году Институт Роберта Коха зарегистрировал первые случаи заражения людей, вызванные местной передачей комарами.

Европейский парламент может оказать дополнительную помощь и ресурсы Комиссии в борьбе с распространением вируса Западного Нила. Высокая активность вируса Западного Нила привела к многочисленным случаям заражения как у птиц, так и у лошадей, в частности, в землях Берлин, Бранденбург, Саксония-Анхальт и Саксония.

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