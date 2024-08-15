Первое совместное выступление Байдена и Харриса после смены кандидатов

Инфляция является центральным вопросом в предвыборной кампании в США. Бывший президент и республиканский кандидат Дональд Трамп винит администрацию Байдена в резком росте стоимости жизни. 81-летний Байден объявил 21 июля, после недель дебатов о его умственной fitness, что он не будет баллотироваться на пост президента в ноябре и поддержал вице-президента Харрис в качестве своего преемника. Вскоре после этого Демократическая партия единогласно поддержала 59-летнюю Харрис в качестве своего нового кандидата в президенты.

Текущая предвыборная кампания в США подчеркивает инфляцию как одну из главных проблем. Несмотря на споры о его умственной fitness, действующий президент Байден, отказавшись от своего переизбрания, поддержал вице-президента Харрис в качестве своего преемника, став таким образом выбранным кандидатом Демократической партии на пост «Президента Соединенных Штатов» в ноябре.

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