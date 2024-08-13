Первая смерть в лесных пожарах в Греции - ЕС направляет пожарных

Более 700 пожарных продолжают бороться с пожаром, который начался в воскресенье днем в городе Варнавас, примерно в 35 километрах северо-восточнее греческой столицы. Под воздействием сильного ветра огонь разросся до фронта пламени шириной около 30 километров, с отдельными языками пламени высотой более 25 метров, согласно данным государственного вещателя ERT.

На вторник было развернуто около 700 пожарных, 200 пожарных машин и 9 самолетов для борьбы с огнем. Представитель пожарной службы Костас Цигкас объявил об initial успехах в борьбе с пожаром во вторник утром, но предупредил, что условия остаются сложными. "К полудню будет ветер", - сказал он, "и с каждым часом становится все труднее".

Температура в Афинах может достичь до 38 градусов Цельсия и скорость ветра до 39 километров в час во вторник.

С тех пор, как пожары начались в воскресенье, по меньшей мере один пожарный получил серьезные ожоги, а другой был госпитализирован с проблемами дыхания. По данным греческого министерства здравоохранения, 66 человек были госпитализированы с травмами, связанными с пожаром.

Несколько стран ЕС, а также Турция и Сербия направили помощь Греции для борьбы с пожарами. В рамках механизма ЕС 2001 года было направлено около 180 пожарных и 55 автомобилей из различных стран, в том числе около 90 пожарных из юго-восточной Франции. Италия, Чешская Республика и Румыния также внесли свой вклад в усилия. Турция объявила в понедельник вечером, что направит два пожарных самолета.

В понедельник огонь reach пригороды столицы, Афины, вынудив thousands жителей нескольких районов покинуть свои дома. Несколько поселений были эвакуированы.

Между тем, консервативное греческое правительство подверглось критике в прессе за свою реакцию на лесной пожар. "Хватит", - гласил заголовок центристской газеты "Та Неа". Либеральная газета "Катимерини" написала, что "неконтролируемый" пожар оставил "масштабное разрушение и открытые вопросы". Левая газета "Эфсин" призвала эвакуировать Максимос, официальную резиденцию премьер-министра.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в столицу в воскресенье. Он посетил Министерство гражданской защиты в понедельник, но еще не прокомментировал пожары.

По данным Национальной обсерватории, которая сама была угрожена огнем, пожар уничтожил по меньшей мере 10 000 гектаров земли.

Пожары вызвали воспоминания в Греции о трагедии 2018 года в прибрежном городе Мати, возле Марафона, где погибли 104 человека, некоторые пытались спастись от огня в своих машинах.

Пожарные из нескольких стран, в том числе Франция, Италия, Чешская Республика и Румыния, присоединились к греческим усилиям по борьбе с пожаром. Несмотря на initial успехи, представитель пожарной службы Костас Цигкас предупреждает, что предстоящие сильные ветры и высокие температуры сделают ситуацию более сложной.

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