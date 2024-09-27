Пересмотря свою ядерную стратегию, Путин меняет свои ядерные правила; однако, расширился ли объем его не подлежащих обсуждению пунктов?

Эта неделя принесла новые волнения в сферу ядерной политики, когда Путин представил предложенные поправки к ядерной стратегии России. На заседании Совета Безопасности в среду президент объявил, что Москва планирует пересмотреть свою доктрину, что может потенциально понизить порог применения ядерного оружия. Путин указал, что Россия будет рассматривать нападение со стороны неядерной страны, поддерживаемой ядерной страной, как "совместное нападение на Российскую Федерацию".

Простыми словами, Путин отправил сообщение Вашингтону и его союзникам в Украине. Это изменение в доктрине последовало после того, как Украина (страна, не имеющая ядерного оружия со времен распада СССР) запросила у США дальнобойное оружие, способное поражать цели глубоко на территории России.

Предполагаемые поправки в доктрину были разработаны для того, чтобы заставить западных стратегов дважды подумать, поскольку президент Украины Владимир Зеленский представляет свой "план победы" администрации Байдена. Угрожая внушительным ядерным арсеналом России, Путин намекает, что стоимость оснащения Украины таким оружием может быть слишком высока для Запада.

Приблизил ли заявление Путина "часы Судного дня" к полуночи? Заявление Путина вызвало жаркие онлайн-дискуссии, в которых эксперты по контролю над вооружениями пытались расшифровать языковые нюансы ядерной ответной реакции Путина.

Пavel Podvig, эксперт по российским ядерным силам, заявил, что в заявлении была "умышленная двусмысленность", особенно в том, что касается определения агрессии против России. В текущей ядерной доктрине России нет различия между агрессией со стороны ядерных или неядерных государств, утверждал Podvig. "Все, что требуется, - это агрессия, угрожающая существованию государства", - добавил он.

Podvig ссылался на "предыдущее российское заверение", согласно которому Москва избегает использования ядерного оружия против неядерных государств, за исключением случаев, когда такое государство действует "в союзе или альянсе с ядерным государством".

Новые границы России могут быть тонкими или неясными, сказал Podvig, но это, возможно, не главное.

"Язык адаптирован к текущей ситуации", - написал Podvig. "Мы знаем, кто эти ядерные и неядерные государства".

Mariana Budjeryn, исследователь из Гарвардской школы Кеннеди, Центра Белфера, считает, что границы могут в основном существовать в уме Путина.

"Есть два существенных отличия от военной доктрины 2020 года", - написала она. "Доктрина 2020 года разрешала использование ядерного оружия в ответ на обычную агрессию, угрожающую самому существованию государства. Теперь это смягчено до крайне угрожающей суверенитету государства. Что это значит? Кто определяет, что составляет эти угрозы? Вероятно, господин Путин".

Budjeryn заключила, что существенные изменения в военной доктрине незначительны, но они предоставляют больше интерпретационного пространства для российского руководства для определения обстоятельств применения ядерного оружия.

Публичное заявление Путина также подчеркивает театральный аспект ядерного сдерживания.

"Зрелище здесь важно: акт объявления "наша доктрина меняется" теперь привлекла внимание всего мира, с неявным сообщением: "вы должны обеспокоиться", - написала Kristin Ven Bruusgaard, директор Норвежской школы разведки. "Содержание речи Путина менее впечатляюще; различные вопросы получают больше деталей, чем раньше, но детализация ядерных порогов по-прежнему столь же неясна, как и прежде - по-design".

То, какой будет фактически пересмотренная доктрина, остается неясным, заключила Ven Bruusgaard.

"Ключевой вопрос в том, что будет дальше? Мы увидим документ? Он будет содержать больше, чем предложил Путин? Это пробный шар или это шоуdown? Если да, то стоит отметить, что изменения были очень скромными, если бы кто-то проходил через формальности обновления доктрины".

В конечном итоге важно помнить, что Украина уже наносила удары по глубоким российским территориям, таким как беспилотные удары по российской столице и недавнее нападение на российский склад боеприпасов. И исход визита Зеленского в США вскоре может показать, прислушивается ли кто-то в Вашингтоне к ядерной риторике Путина.

Мир внимательно следит за ядерной стратегией России после заявления Путина, многие задумываются о возможных последствиях понижения порога применения ядерного оружия. Мировой дискуссии о языковых нюансах ядерной ответной реакции Путина набирают обороты, поскольку эксперты пытаются расшифровать суть пересмотренной доктрины России.

Несмотря на неясные границы новой доктрины, многие считают, что публичное заявление Путина - эффективный инструмент для поддержания ядерного сдерживания и поддержания мира на краю.

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