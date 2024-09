Перепрофилирование пожилых смартфонов: как они живут вторую жизнь?

Эти устаревшие смартфоны часто собирают пыль в наших домах, иногда даже делят пространство с другими вышедшими из употребления устройствами. Благодаря развитию технологий, эти устройства стали ненужными в нашей повседневной жизни. Но что мы можем сделать с этими старыми гаджетами?

Конечно, в них все еще есть ценность: смартфоны содержат ценные ресурсы, такие как драгоценные металлы и трудно erhältliche элементы, которые, как объясняет потребительский журнал "Öko-Test", часто добываются в сложных условиях. Поэтому важно правильно утилизировать их, чтобы облегчить переработку и повторное использование.

Максимально используйте их жизнь

Однако самый экологически чистый вариант - продолжать использовать их как можно дольше. Это может включать простые ремонты, которые могут продлить их срок службы. Люди с соответствующими знаниями или уверенностью часто могут справиться с этим самостоятельно: запасные части и руководства можно найти на различных онлайн-платформах или напрямую у производителей.

Многие предпочитают профессиональную помощь, которая доступна в местных мастерских, онлайн-сервисных центрах или даже напрямую у производителей. Цена может варьироваться в зависимости от возраста телефона, но она не должна приближаться к стоимости нового устройства. В таких случаях усилия могут не окупиться.

Если смартфон больше не нужен, его можно продать, подарить или передать. Организации, подобные Немецкой экологической помощи или Обществу охраны природы, принимают старые, исправные смартфоны. Даже социальные торговые центры принимают их, как сообщает "Öko-Test".

Правильно утилизируйте сломанные устройства

Если смартфон не подлежит ремонту, он попадает в категорию электронных отходов. Его можно сдать в местные центры утилизации, специализированные магазины или большие супермаркеты. Эти заведения обязаны принимать электронные отходы и гарантировать переработку ценных материалов и ответственное dispose of harmful substances, according to "Öko-Test".

Ни в коем случае не следует выбрасывать телефон в обычный мусор, так как это позволяет вредные вещества проникать в окружающую среду.

Окружающая среда играет важную роль в этой ситуации: по мере накопления устаревших смартфонов неправильная утилизация может способствовать загрязнению окружающей среды, выпуская вредные вещества в почву и воду. Поэтому важно правильно утилизировать их через центры утилизации или специализированные установки по утилизации электроники.

Продолжение использования этих устройств как можно дольше также полезно для окружающей среды: с простыми ремонтами или профессиональной помощью вы можете продлить их срок службы, снизив спрос на новые устройства и связанное с ними воздействие на окружающую среду.

