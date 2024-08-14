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Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются

На фоне потенциальной иранской атаки против Израиля запланированы на четверг переговоры о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых там. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в среду, что он отправит главuka Mossad, внешней разведки, и Шин Бет,...

 and  Max Becker
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Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются

Согласно офису Нетанияху, начальник Моссада Давид Барnea и директор Шин Бет Ронен Бар отправятся на переговоры. Также ожидается участие главы американской разведки Уильяма Бернса, согласно американским источникам.

Остается неясным, будет ли представлена ХАМАС и в каком виде. Анонимный представитель ХАМАС сообщил AFP, что переговоры с посредниками продолжаются и даже интенсифицировались в последние часы. ХАМАС хочет, чтобы план Байдена был реализован, а не просто переговоры ради переговоров, сказал он, имея в виду предложение о прекращении огня, представленное президентом США Джо Байденом в конце мая.

Многокомпонентный план Байдена является основой для возобновленных переговоров. Он сначала предусматривает шестинедельное прекращение огня, которое может быть продлено для переговоров о постоянном прекращении боевых действий. Он также предусматривает вывод израильской армии из населенных районов сектора Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Байден выразил надежду, что Иран воздержится от нападения на Израиль, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Посредники, США, Египет и Катар, уже несколько месяцев пытаются достичь возобновления прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС. В первом прекращении огня в ноябре около 100 заложников были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных.

Между тем, Израиль интенсивно готовится к возможному нападению Ирана и его союзников. В частности, художественный музей в Тель-Авиве переместил свои наиболее ценные произведения в безопасное место. В Хайфе власти уже усилили меры безопасности с помощью защитных убежищ и подземного отделения больницы.

"Израиль остается на высоком уровне бдительности", - написал президент Израиля Ицхак Герцог в онлайн-службе X. Герцог поблагодарил западных партнеров своей страны за поддержку.

Иран и Хезболла угрожали Израилю ответными мерами после убийства лидера ХАМАС Исмаила Ханийя в Тегеране и военного лидера Хезболла Фуада Шукра в Бейруте. Израиль не комментировал убийство Ханийя; ХАМАС и Иран винят страну в обоих нападениях.

С тех пор опасения эскалации возросли. Союзник Израиля США усилил свой военный присутствие в регионе и направил больше военных кораблей и боевых самолетов. Вашингтон также одобрил дополнительные поставки оружия Израилю на сумму более 20 миллиардов долларов, в том числе 50 истребителей F-15 и 33 000 снарядов для танков, согласно заявлению Госдепартамента США.

Между тем, израильская армия продолжала операции против ХАМАС в секторе Газа. Ее подразделения продолжают свои "точные, основанные на разведке" операции в районе Тель-аль-Султан в Рафахе на юге, как сообщается. За последние 24 часа было проведено более 40 авиаударов по "террористической инфраструктуре" по всему сектору Газа.

ХАМАСовская гражданская оборона сообщила о не менее четырех погибших в результате атаки в Хан-Юнис. Города Газа, Беит-Лахия, Дейр-Балах и Рафах также были атакованы.

Конфликт в секторе Газа начался 7 октября в результате беспрецедентного масштабного нападения ХАМАС на Израиль. Согласно израильским сообщениям, в секторе Газа были убиты 1198 человек и похищены 251 человек. В ответ на нападение Израиль с тех пор проводит масштабные военные операции в секторе Газа. Согласно сообщениям министерства здравоохранения ХАМАС, которые нельзя независимо проверить и которые не различают гражданских лиц и боевых, более 39 960 человек были убиты.

Соединенные Штаты Америки, а также Египет и Катар активно ведут посредничество для возобновления прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Ожидается участие главы американской разведки Уильяма Бернса в переговорах. План о прекращении огня, представленный администрацией Байдена, который включает вывод израильских сил из населенных районов Газы и освобождение израильских заложников, является основой для этих переговоров.

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