Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются

Согласно заявлению представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, Катар гарантировал США, что приложит усилия для присутствия ХАМАС. По словам источника, близкого к палестинской организации, ХАМАС считает, что Израиль должен "либо прийти к соглашению, либо не приходить вообще". Медиаторы, США, Египет и Катар, в течение месяцев работали над возобновлением перемирия в войне между Израилем и ХАМАС.

Текущие переговоры, в которых участвуют США, Египет и Катар, направлены на установление мира на Ближнем Востоке, с акцентом на секторе Газа, где базируется ХАМАС. Несмотря на усилия Катара по поддержке ХАМАС, tensions между ХАМАС и Израилем продолжают эскалатироваться в секторе Газа.

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