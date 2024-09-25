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Передача птичьего гриппа происходит среди коров через этот механизм.

 and  Christian Meier
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Недавно группа ученых вскрыла прогрессирование инфекций в молочном скоте.
Недавно группа ученых вскрыла прогрессирование инфекций в молочном скоте.

Передача птичьего гриппа происходит среди коров через этот механизм.

Вирус птичьего гриппа H5N1, первоначально обнаруженный на американской молочной ферме весной, быстро распространился среди крупного рогатого скота, затрагивая все большее количество стад по мере прохождения времени. Этот путь передачи вируса вызвал интерес, что побудило команду исследователей изучить этот вопрос. По словам Мартина Бера из Института Фридриха-Лёффлера (FLI) в Грайфсвальде и Юргена Рихта из Канзасского государственного университета в Мэнитоне, основным способом передачи вируса среди крупного рогатого скота является молоко, в основном через оборудование для дойки. Эти результаты были опубликованы в журнале "Nature".

В своих экспериментах исследователи заразили телят и дойных коров вирусом H5N1, в частности, вариантом B3.13. Этот вариант был впервые зарегистрирован в марте 2023 года в дойных коровах в американском штате Техас, затрагивая 190 молочных хозяйств в 13 штатах США кearly августа.

Бер, Рихт и их коллеги обнаружили, что вариант B3.13 представляет собой смесь первоначальных европейского и североамериканского вирусов птичьего гриппа. Этот патоген, возможно, перешел к крупному рогатому скоту в конце 2023 или начале 2024 года, а затем распространился.

В крови и других тканях не обнаружено вирусной РНК

Интересно, что исследователи обнаружили разные результаты в зависимости от способа заражения. Крупный рогатый скот, зараженный через нос и рот, показал минимальные симптомы, такие как выделения из носа и кашель. Хотя некоторые животные проявляли эти симптомы, они не развивали лихорадку или другие симптомы заболевания.

При добавлении дополнительных телят дважды позже ни одно из них не заразилось. Через семь дней только половина изначально зараженных телят показала небольшие следы генетического материала вируса в тканях верхних дыхательных путей. В крови и других тканях не было обнаружено вирусной РНК.

У коров, зараженных через вымя, наблюдалось ухудшение общего состояния здоровья, атаксия и вялость в течение дня. Производство молока резко упало, упав более чем на 90 процентов для всех пострадавших коров. Молоко стало густым и слизистым, быстро отделяясь на жидкую и твердую составляющие. Это повлияло tanto на коров, зараженных вариантом B3.13, как и на тестовых животных, которым был введен связанный европейский вариант H5N1.

Две коровы, одна из каждой группы, заболели настолько сильно, что их пришлось усыпить через три дня после заражения. Образцы молока из обеих групп показали высокие уровни вируса. Вскрытие показало значительные повреждения молочных желез, с большим количеством мертвых клеток. Генетический анализ выявил мутацию, которая, вероятно, позволяет вирусу усиливать свою активность в определенных клетках вымени.

Значительные барьеры еще не преодолены

Несмотря на эти результаты, FLI признает ограничения своего исследования, отмечая использование раннего американского варианта и тестирование ограниченного числа животных. "К счастью, пока не было зарегистрировано никакой передачи от человека к человеку", - пишут авторы исследования. "Это поддерживает предположение, что эти штаммы еще не преодолели критические барьеры, чтобы позволить передачу от человека к человеку". Однако команда американской молочной промышленности подчеркивает важность повышенной бдительности при обнаружении необычных характеристик молока. Необычные случаи потенциально могут быть связаны с инфекцией птичьего гриппа и требуют дальнейшего расследования. Эффективная стратегия мониторинга необходима для управления вспышками среди крупного рогатого скота.

В свете этих результатов глобальные организации здравоохранения в Соединенных Штатах Америки тщательно следят за распространением варианта B3.13, учитывая его потенциальное влияние на молочную промышленность в стране. Соединенные Штаты Америки, будучи крупным экспортером молочной продукции, должны минимизировать любые потенциальные угрозы, чтобы гарантировать безопасность пищевых продуктов и поддержать стабильность глобального рынка.

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