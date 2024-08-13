Пенсионное страхование: какие преимущества имеют гибридные модели?

Звучит заманчиво: получать доходы и при этом обеспечивать свою пенсию. Страхование пенсии с гарантией обещает именно это. Но действительно ли оно того стоит?

Вкратце, суть страхования пенсии гибридного типа заключается в том, что часть взносов направляется в низкорисковые инвестиции, а остальное вкладывается на фондовом рынке. Это должно сочетать в себе лучшее из классического и фондового страхования пенсии - доходность и безопасность. Но как правило, за то, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скрывается подвох. Где он находится, среди прочего, было изучено журналом "Финанztest" (выпуск 12/2023).

Обычно распределение гибридного страхования пенсии - даже если в принципе можно свободно выбирать весовые коэффициенты - работает следующим образом: 80 процентов взносов на накопительную пенсию привязаны к процентам, 20 процентов вкладываются в фонды. Благодаря этому страховщик может гарантировать, что 80 процентов внесенных денег будут доступны к началу пенсии. Как распределился остальной капитал - после вычета расходов - в фондах, зависит от развития фондового рынка и поэтому неопределен.

Редактор "Финанztest" Макс Шмутцер скептически относится к гибридным страховым пенсиям: "Продукты дорогие, непрозрачные и не нужны". С одной стороны, нужно учитывать ожидаемую инфляцию, если сегодняшние 100 евро через 30 лет составят всего 80 евро. Тогда эти гарантированные 80 евро сегодня имеют гораздо меньшую ценность. А что касается дохода: "В многих фазах рынка в фонды, которые я, как клиент, выбрал сам, не поступает ни копейки, так что высокая доходность маловероятна".

Компонент гарантии съедает доходность

В конечном итоге остается не так много из-за компонента гарантии, который обещает лишь низкую доходность, и расходов, которые страховщик взимает в первую очередь для себя, говорит финансовый эксперт из Stiftung Warentest. Кроме того, гарантии часто действуют только в том случае, еслиPolicyholders adhere to the agreed term - и на практике это происходит лишь в половине этих договоров.

Константин Папаспиратос, главный экономист Bund der Versicherten, приходит к подобному выводу. Он говорит: "Я не могу представить себе никого, для кого этот тип страхования был бы выгоден. Единственная гарантия, которую вы получаете в итоге, - это отрицательный доход".

По его мнению, три основных недостатка заключаются в следующем: во-первых, отсутствие гибкости - вы привязываетесь к долгосрочному договору даже с конкретным поставщиком. Во-вторых, ограниченный выбор фондов, который у страховщиков в последние годы значительно улучшился по сравнению с депозитными учреждениями, но все еще отстает от них. И, в-третьих, высокие расходы на приобретение и распределение - которые даже те, кто уходит до окончания срока, платят в полной мере.

Минимизация риска работает иначе

Но каковы альтернативы для удовлетворения потребностей инвесторов в безопасности даже при снижении цен? Главный экономист BdV рекомендует не вкладывать деньги только в одну акцию, а распределять их широко по рынку - по разным валютам и секторам. "Большой индексный фонд с несколькими тысячами названий может в значительной степени ограничить риск для ориентированных на безопасность сберегателей", - говорит Папаспиратос.

Особенно если инвестиции предназначены для пенсионного обеспечения, он рекомендует думать в долгосрочной перспективе. "Не беспокойтесь о крахах фондового рынка. Вы не найдете ни одного фондового индекса, который развивался бы отрицательно в течение периодов двадцати лет и более".

Самостоятельное пенсионное обеспечение

Для большей безопасности даже Шмутцер считает, что пенсионная страховка с компонентом гарантии не нужна. Вместо этого можно построить свою собственную модель. С более выгодной, фондовой пенсионной страховкой без гарантии можно комбинировать облигационные ETF и фондовые ETF таким образом, чтобы инвестиция была очень безопасной. Или можно составить такой план сбережений полностью самостоятельно - без страховщика. В Stiftung Warentest это называется "тапочный портфель", потому что он такой простой и удобный для управления.

Тапочный портфель также состоит из компонента дохода и безопасности, которые можно более или менее взвесить в зависимости от вашей склонности к риску - например, от одной четверти до трех четвертей. Или поровну.

"Компонент безопасности может быть сберегательным счетом или ETF с государственными облигациями", - говорит финансовый эксперт Шмутцер. "Благодаря растущим процентным ставкам даже компоненты безопасности приносят доход". Другой компонент вкладывается в мировой фондовый индекс ETF через брокерский счет.

Существующие договоры не расторгаются необдуманно

Но что, если у меня уже есть пенсионная страховка с гарантией? Расторгать или продолжать? "Это сложно ответить в общем", - говорит Макс Шмутцер. Это зависит, среди прочего, от того, сколько времени вы уже платите и насколько велики бывают потери. "Некоторые страховщики позволяют переключиться на фондовую пенсионную страховку без гарантии", - говорит он. Кроме расторжения, также возможно просто дать договор бегать без взносов.

"Важно: не действуйте импульсивно, не расторгайте сразу", - предупреждает Константин Папаспиратос. Лучше: сначала получите консультацию. Например, от Bund der Versicherten или сертифицированного финансового консультанта. Услуги консультации потребительских центров также проверяют страховые договоры за плату и помогают застрахованным лицам принять решение.

"Возможно, не стоит расторгать и вы можете позволить себе продолжать платить", - говорит Папаспиратос. Тогда, по крайней мере, вы можете проверить, предлагает ли старый поставщик новые фонды. В любом случае, застрахованные лица должны следить за тем, не связана ли их пенсионная страховка с гарантией с дополнительной страховкой, так как в этом случае будет трудно отказаться.

"Журнал 'Финанцтест' задался вопросом о месте этих гарантий в гибридных пенсионных страхованиях, среди прочего. Для тех, кто ценит гибкость и более широкий выбор фондов, существуют альтернативные модели пенсионного обеспечения, такие как составление индивидуального портфеля с облигационными и фондовыми ETF."

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