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Hyrox: Слияние Тренировок Фитнеса и Бега

Крав Мага: Боевой Вид Спорта из Израиля

Кроссфит: Идеальное Сочетание Выносливости и Силы

Плавание и Бег – Преодоление Суши и Воды

Пэдл Теннис – Волны в США и За их Пределами

- Пять сложных видов спорта, которые приносят значительные выгоды

Каждый, кто занимается спортом, должен помнить о фундаментальном принципе: это должно быть приятно. Кажется просто, но часто это упускается из виду. Я занимаюсь до пяти раз в неделю, не из-за принуждения, а потому что получаю удовольствие от этого. Я обожаю езду на велосипеде или тяжелую атлетику. Бег не мой любимый вид спорта, но я занимаюсь им, когда появляется желание. Однако мой путь к регулярным занятиям спортом был полон неудачных попыток и длительных периодов бездействия. Я стала настоящим спортсменом, только когда нашла виды спорта, которые подходили моему образу жизни и предпочтениям. Хотя я бы хотела часто играть в теннис, но мое расписание не позволяет это. Танцы кажутся привлекательными и считаются здоровыми, но они не были бы для меня веселыми.

В течение нескольких лет я пишу о темах, связанных со спортом. Я слышала всевозможные мотивации, такие как "ты должен", "ты должен" и "это полезно для тебя". Однако я убеждена, что ни одна из этих мотиваций никогда не побудила никого заниматься спортом регулярно. Ключ к успеху - "веселье". Чтобы найти то, что действительно доставляет вам радость в спорте, нужно экспериментировать. Чтобы поддержать вас в поиске идеальной физической активности, мы представляем пять видов спорта, которые, по нашему мнению, стоит попробовать.

Hyrox: Слияние Тренировок Фитнеса и Бега

Название вида спорта было вдохновлено относительно новым соревнованием, созданным олимпийским чемпионом по хоккею Морitz Fürste, который задался вопросом, почему нет соревнований для спортсменов по фитнесу. Ответ - Hyrox. Центральное событие - это фитнес-гонка, которая проходит в различных городах по всему миру. Участники бегают восемь километров, прерываясь на один километр на лыжном эргометре, тянут и толкают тяжелый санки, делают 80 метров берпи с прыжком, 1000 метров гребля, 200 метров с двумя тяжелыми гирями, 100 метров приседаний с грузом на шее и заканчивают бросанием мяча для медицины в цель 75 раз на высоте трех метров. Звучит сложно? Это определенно так.

Но Hyrox явно является видом спорта для всех. Упражнения могут выполнять все с определенным уровнем базовой физической подготовки и способностью бегать и прыгать. В гонках нет временных ограничений или автомобиля для отсева. Коэффициент завершения составляет около 99%. Самые быстрые участники заканчивают меньше часа. Самые медленные участники потратили почти пять часов. Даже люди старше 70 лет участвуют в Hyrox. И каждая выступление празднуется.

Популярность серии гонок Hyrox поражает. Мероприятия быстро распродаются. Многие фитнес-студии предлагают курсы, чтобы эффективно подготовиться к гонке. Поскольку на трассе требуются и сила мышц, и выносливость, это вид спорта, который предлагает полный пакет.

Крав Мага: Боевой Вид Спорта из Израиля

Вид спорта происходит из Израиля, и его название на иврите означает "контактный бой". Крав Мага - это техника самозащиты, которая включает в себя различные удары и удары ногами, борьбу, рычаги и борьбу на земле. В простых терминах, нужно обладать боевым духом, чтобы чувствовать себя комфортно в этом виде спорта. Корни Крав Мага происходят из израильской армии, где он эволюционировал в вид спорта, преподаваемый во всем мире. Крав Мага повышает выносливость, силу и скорость реакции. Он также тренирует психику, так как многие упражнения выполняются под давлением. Часто моделируются угрожающие ситуации, из которых затем нужно выбраться.

Кроссфит, идеальное сочетание выносливости и силы

Для тех, кто ищет тренировку, которая сочетает в себе выносливость и силу, идеально подходит Кроссфит. Этот вид спорта родом из США. Это очень популярный вид спорта, который быстро и интенсивно сочетает в себе тренировки на выносливость и силу. Он родился в 90-х годах в США, изначально как тренировка для пожарных, солдат и полицейских, и позже получил товарный знак CrossFit - сегодня, по оценкам, около пяти миллионов человек по всему миру занимаются Кроссфитом.

Это очень эффективная тренировка всего тела, которая включает в себя приседания, подтягивания, отжимания, гребли или броски мяча для стены. Все это втиснуто в тренировки по часу, всегда под руководством тренеров. Этот вид интервальных тренировок очень интенсивен, но также и продуктивен. Как научный журналист, я знаю, что мы теряем мышечную массу с каждым годом. Но с помощью целенаправленных тренировок этот процесс можно значительно замедлить. Чем раньше мы начнем, тем лучше. Кроссфит - это вид спорта, который эффективно борется с потерей мышечной массы.

Плавание и Бег – Преодоление Суши и Воды

Этот вид спорта еще не так широко известен и относится к категории "сложных". Но уровень удовольствия от него очень высок. Плавание и Бег - это вид выносливого спорта, который сочетает в себе дисциплины плавания и бега. Концепция происходит из Швеции и родилась из пари на проезд между островами. Принцип прост: вы бегаете, и если между стартом и финишем есть водоем, вы плывете через него.

С 2006 года проводятся соревнования по плаванию и бегу, одним из которых является ежегодное мероприятие в Стокгольме. Участники должны преодолеть несколько островов и преодолеть как короткие, так и длинные плавания. Общая дистанция плавания составляет десять километров, а бег - шестьдесят пять километров. Теперь также есть множество событий в Германии. Для тех, кто хочет более интенсивных тренировок, всегда рекомендуется заниматься с напарником, чтобы в случае чрезвычайной ситуации во время плавания была помощь.

Пэдл Теннис Набирает Популярность в Различных Регионах

Как бывший теннисист, я фанат этого вида спорта. Игра похожа на теннис, но проходит на мини-кортах с компактными неструнными ракетками. Ракетки традиционно изготавливались из дерева, но в настоящее время они обычно изготавливаются из пластика. Этот вид спорта имеет значительное количество поклонников в Испании, Южной Америке и США. Разметка корта похожа на теннис, с некоторыми вариациями, которые включают в себя окружающие стены в игру.

Пэйнтбол можно наслаждаться как в одиночку, так и в команде. Его история насчитывает более века, и Reverend Frank Peer Beal считается его изобретателем. Он искал увлекательное рекреационное занятие для молодых людей в Манхэттене. Первые корты для пэйнтбола были установлены в 1915 году в Washington Square Park, Нью-Йорк. Эти корты обычно изготавливаются из бетона, и ведется учет таким же образом, как и в теннисе. В настоящее время пэйнтбол переживает всплеск популярности среди немцев, что приводит к увеличению tanto indoor, как и outdoor facilities для этого вида спорта.

Я слышал о различных фитнес-соревнованиях и видах спорта, но Hyrox выделяется своей доступностью и сложностью. С упражнениями, которые могут выполняться людьми разных уровней физической подготовки, это вид спорта, в котором может принять участие любой, даже если бег не является любимым занятием. Позже в этом году я планирую принять участие в Hyrox-мероприятии, чтобы проверить свою выносливость и силу.

Популярность Hyrox очевидна, так как мероприятия быстро продаются, и многочисленные фитнес-студии предлагают курсы для подготовки к гонке. Это полный пакет, требующий tanto мышечной силы, как и выносливости, что делает его идеальным видом спорта для тех, кто хочет улучшить свой общий уровень физической подготовки.

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