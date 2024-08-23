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Пять сложных видов спорта, которые приносят значительные выгоды

За этими названиями скрываются физические упражнения, которые формируют вашу фигуру целиком. Наш автор исследует, почему попытка пройти эти программы оказывается полезной.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 4 минут
Исследование различных видов спорта всегда полезно. С развитием времен появилось множество...
Исследование различных видов спорта всегда полезно. С развитием времен появилось множество инновационных методов поддержания физической формы, и развитие мышц приобрело significant важность.

Таблица Содержания

  • Hyrox: Слияние Тренировок Фитнеса и Бега
  • Крав Мага: Боевой Вид Спорта из Израиля
  • Кроссфит: Идеальное Сочетание Выносливости и Силы
  • Плавание и Бег – Преодоление Суши и Воды
  • Пэдл Теннис – Волны в США и За их Пределами

- Пять сложных видов спорта, которые приносят значительные выгоды

Каждый, кто занимается спортом, должен помнить о фундаментальном принципе: это должно быть приятно. Кажется просто, но часто это упускается из виду. Я занимаюсь до пяти раз в неделю, не из-за принуждения, а потому что получаю удовольствие от этого. Я обожаю езду на велосипеде или тяжелую атлетику. Бег не мой любимый вид спорта, но я занимаюсь им, когда появляется желание. Однако мой путь к регулярным занятиям спортом был полон неудачных попыток и длительных периодов бездействия. Я стала настоящим спортсменом, только когда нашла виды спорта, которые подходили моему образу жизни и предпочтениям. Хотя я бы хотела часто играть в теннис, но мое расписание не позволяет это. Танцы кажутся привлекательными и считаются здоровыми, но они не были бы для меня веселыми.

В течение нескольких лет я пишу о темах, связанных со спортом. Я слышала всевозможные мотивации, такие как "ты должен", "ты должен" и "это полезно для тебя". Однако я убеждена, что ни одна из этих мотиваций никогда не побудила никого заниматься спортом регулярно. Ключ к успеху - "веселье". Чтобы найти то, что действительно доставляет вам радость в спорте, нужно экспериментировать. Чтобы поддержать вас в поиске идеальной физической активности, мы представляем пять видов спорта, которые, по нашему мнению, стоит попробовать.

Hyrox: Слияние Тренировок Фитнеса и Бега

Название вида спорта было вдохновлено относительно новым соревнованием, созданным олимпийским чемпионом по хоккею Морitz Fürste, который задался вопросом, почему нет соревнований для спортсменов по фитнесу. Ответ - Hyrox. Центральное событие - это фитнес-гонка, которая проходит в различных городах по всему миру. Участники бегают восемь километров, прерываясь на один километр на лыжном эргометре, тянут и толкают тяжелый санки, делают 80 метров берпи с прыжком, 1000 метров гребля, 200 метров с двумя тяжелыми гирями, 100 метров приседаний с грузом на шее и заканчивают бросанием мяча для медицины в цель 75 раз на высоте трех метров. Звучит сложно? Это определенно так.

Но Hyrox явно является видом спорта для всех. Упражнения могут выполнять все с определенным уровнем базовой физической подготовки и способностью бегать и прыгать. В гонках нет временных ограничений или автомобиля для отсева. Коэффициент завершения составляет около 99%. Самые быстрые участники заканчивают меньше часа. Самые медленные участники потратили почти пять часов. Даже люди старше 70 лет участвуют в Hyrox. И каждая выступление празднуется.

Популярность серии гонок Hyrox поражает. Мероприятия быстро распродаются. Многие фитнес-студии предлагают курсы, чтобы эффективно подготовиться к гонке. Поскольку на трассе требуются и сила мышц, и выносливость, это вид спорта, который предлагает полный пакет.

Крав Мага: Боевой Вид Спорта из Израиля

Вид спорта происходит из Израиля, и его название на иврите означает "контактный бой". Крав Мага - это техника самозащиты, которая включает в себя различные удары и удары ногами, борьбу, рычаги и борьбу на земле. В простых терминах, нужно обладать боевым духом, чтобы чувствовать себя комфортно в этом виде спорта. Корни Крав Мага происходят из израильской армии, где он эволюционировал в вид спорта, преподаваемый во всем мире. Крав Мага повышает выносливость, силу и скорость реакции. Он также тренирует психику, так как многие упражнения выполняются под давлением. Часто моделируются угрожающие ситуации, из которых затем нужно выбраться.

Кроссфит, идеальное сочетание выносливости и силы

Для тех, кто ищет тренировку, которая сочетает в себе выносливость и силу, идеально подходит Кроссфит. Этот вид спорта родом из США. Это очень популярный вид спорта, который быстро и интенсивно сочетает в себе тренировки на выносливость и силу. Он родился в 90-х годах в США, изначально как тренировка для пожарных, солдат и полицейских, и позже получил товарный знак CrossFit - сегодня, по оценкам, около пяти миллионов человек по всему миру занимаются Кроссфитом.

Это очень эффективная тренировка всего тела, которая включает в себя приседания, подтягивания, отжимания, гребли или броски мяча для стены. Все это втиснуто в тренировки по часу, всегда под руководством тренеров. Этот вид интервальных тренировок очень интенсивен, но также и продуктивен. Как научный журналист, я знаю, что мы теряем мышечную массу с каждым годом. Но с помощью целенаправленных тренировок этот процесс можно значительно замедлить. Чем раньше мы начнем, тем лучше. Кроссфит - это вид спорта, который эффективно борется с потерей мышечной массы.

Плавание и Бег – Преодоление Суши и Воды

Этот вид спорта еще не так широко известен и относится к категории "сложных". Но уровень удовольствия от него очень высок. Плавание и Бег - это вид выносливого спорта, который сочетает в себе дисциплины плавания и бега. Концепция происходит из Швеции и родилась из пари на проезд между островами. Принцип прост: вы бегаете, и если между стартом и финишем есть водоем, вы плывете через него.

С 2006 года проводятся соревнования по плаванию и бегу, одним из которых является ежегодное мероприятие в Стокгольме. Участники должны преодолеть несколько островов и преодолеть как короткие, так и длинные плавания. Общая дистанция плавания составляет десять километров, а бег - шестьдесят пять километров. Теперь также есть множество событий в Германии. Для тех, кто хочет более интенсивных тренировок, всегда рекомендуется заниматься с напарником, чтобы в случае чрезвычайной ситуации во время плавания была помощь.

Пэдл Теннис Набирает Популярность в Различных Регионах

Как бывший теннисист, я фанат этого вида спорта. Игра похожа на теннис, но проходит на мини-кортах с компактными неструнными ракетками. Ракетки традиционно изготавливались из дерева, но в настоящее время они обычно изготавливаются из пластика. Этот вид спорта имеет значительное количество поклонников в Испании, Южной Америке и США. Разметка корта похожа на теннис, с некоторыми вариациями, которые включают в себя окружающие стены в игру.

Пэйнтбол можно наслаждаться как в одиночку, так и в команде. Его история насчитывает более века, и Reverend Frank Peer Beal считается его изобретателем. Он искал увлекательное рекреационное занятие для молодых людей в Манхэттене. Первые корты для пэйнтбола были установлены в 1915 году в Washington Square Park, Нью-Йорк. Эти корты обычно изготавливаются из бетона, и ведется учет таким же образом, как и в теннисе. В настоящее время пэйнтбол переживает всплеск популярности среди немцев, что приводит к увеличению tanto indoor, как и outdoor facilities для этого вида спорта.

Я слышал о различных фитнес-соревнованиях и видах спорта, но Hyrox выделяется своей доступностью и сложностью. С упражнениями, которые могут выполняться людьми разных уровней физической подготовки, это вид спорта, в котором может принять участие любой, даже если бег не является любимым занятием. Позже в этом году я планирую принять участие в Hyrox-мероприятии, чтобы проверить свою выносливость и силу.

Популярность Hyrox очевидна, так как мероприятия быстро продаются, и многочисленные фитнес-студии предлагают курсы для подготовки к гонке. Это полный пакет, требующий tanto мышечной силы, как и выносливости, что делает его идеальным видом спорта для тех, кто хочет улучшить свой общий уровень физической подготовки.

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