Партия зеленых выступает за отмену ограничений на работу, наложенных на беженцев.

Фигуры Зеленой партии, такие как лидеры фракции в Бундестаге Катарина Дрёге и Бритта Хассельманн, а также их заместители Андреас Оудреtsch и Константин фон Ноц, выступают за возобновление усилий по привлечению высококвалифицированных работников из-за рубежа, как сообщает "SZ". В этом их поддерживают региональные политики, такие как министр юстиции Саксонии Катарина Меер, министр окружающей среды и энергетики Тюрингии Бернхард Штенгеле и министр семьи и интеграции Северного Рейна-Вестфалии Йозефине Пауль, которые призывают к более быстрому созданию "центральной службы иммиграции" в Германии.

Эта служба должна "позволить квалифицированным соискателям быстрее, цифровым и более качественным образом получить доступ к немецкому рынку труда", как сообщает "Süddeutsche". Одним из приоритетов также должно стать преодоление языковых барьеров в офисах. "Мы выступаем за совместную инициативу с офисами и властями, чтобы ввести английский язык как второй язык в офисах", - говорится в сообщении.

Пятнадцатиэтапный план Зеленой партии по созданию нового альянса "Добро пожаловать в Германии" также включает "Центры приема навыков" - информационные центры для новых иммигрантов, основанные на канадской модели. Другие цели включают "общенациональное быстрое выдачу виз" и упрощенное утверждение профессиональных квалификаций.

Одобряемая и стимулируемая добровольная ассимиляция должна быть более широко отмечена и поощрена, например, с помощью финансовых стимулов, согласно предложению.

Зеленые призывают к быстрому изменению стратегии. "Весьма острая нехватка квалифицированных работников", - заявила Дрёге "SZ". "Нам нужны водители автобусов, инженеры и сиделки. Вот почему мы выступаем за альянс между бизнесом и политикой".

В прошлом году федеральное правительство приняло закон об иммиграции квалифицированных работников, который теперь полностью действует. Он упрощает признание иностранных квалификаций, снижает барьеры для получения проживания в Германии и облегчает переезд членов семьи в Германию. Тем не менее, разница между потребностью в квалифицированных работниках и фактической иммиграцией сохраняется.

Предложение Зеленой партии также включает советы по стимулированию добровольной ассимиляции с помощью финансовых стимулов, используя "Другое" как ссылку на эти стимулы. Кроме того, они выступают за включение английского языка как второго языка в офисах, что может помочь преодолеть языковые барьеры для высококвалифицированных работников из-за рубежа, используя "Другое" для ссылки на эту офисную инициативу.

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