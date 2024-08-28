Партия зеленых выдвигает обвинения против Мерца Зюнделея в отношении их политики в области убежища, критикуя конкретно их предложение о сотрудничестве

Зеленый политик предостерег, что срочность перехода к дискуссии является критически важной, иначе мы бессознательно поможем авторитарным противникам нашего демократического правового государства. Что касается потенциального сотрудничества с Союзом, Михалич выразил: "Мы открыты для диалога по всем существенным предложениям, которые соответствуют конституции, основным и человеческим правам".

Министр сельского хозяйства Зеленых Цем Оzdemir выразил протест против предложения Мерца о принуждении к изменению закона об убежище с помощью голосов Союза, несмотря на оппозицию со стороны коалиционной партии Зеленых в Бундестаге. "Вы не управляете за пределами Зеленых", - заявил министр сельского хозяйства в среду на телеканалах RTL и n-tv. "Мне бы хотелось избежать партийной политики здесь".

Если бы предполагаемый нападавший из Солінгена был успешно депортирован, "не один закон" не потребовал бы пересмотра, заявил Оzdemir. Человек не был найден властями в день депортации - "почему они не возвращаются на следующий день и не депортируют его тогда?"

Приоритетом сейчас кажется реализация существующего закона, подчеркнул министр сельского хозяйства. "Раздражает, что мы постоянно обсуждаем пересмотр законов, но пренебрегаем текущими законами".

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) встретился с лидером фракции Союза и председателем ХДС Мерцем в канцелярии во вторник утром. Мерц предложил сотрудничество в ужесточении миграционной политики. Председатель ХДС объяснил свою цель инициировать изменения в законе через фракции в следующем парламентском сезоне, начиная с 9 сентября. Он ожидает коллективного подхода "с готовыми компонентами коалиции".

Бундестаг должен тщательно рассмотреть любое потенциальное сотрудничество с Союзом, учитывая их обязательства по соблюдению конституции и прав человека. Несмотря на протест против предложения Мерца, министр Зеленых Цем Оzdemir заявил, что они открыты для дискуссий в рамках закона.

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