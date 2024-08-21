Партия поддержки Обамы зажгла волнение, когда они поддержали Харриса на успех!

"Ваш покорный слуга позаботился о президенте Камале Харрис," - заметил Барак Обама. "И Камала справится с этим." Его новая фраза "Она справится!" эхом разнеслась по залу в восторженных криках, вызывая воспоминания о той страсти, которую когда-то разжигал Обама своей фразой "Да, мы сможем!" (означающей: "Да, мы справимся с этим!").

Мишель Обама воодушевила более 4500 делегатов своей речью ранее. Харрис "готов к этому моменту", заявила Мишель Обама, называя кандидата "моей девочкой". Бывшая первая леди похвалила Харрис как "одного из самых способных людей, когда-либо претендовавших на президентство".

Мишель Обама вплела в свою речь лозунги из предыдущих кампаний мужа, цитируя его бывший девиз "Вера". "Есть мощная, полная надежды аура", - объявила она. "Это заразительная сила веры".

После Барака Обамы, первого чернокожего американского президента США, Харрис может стать первой женщиной и чернокожей главой нации. Дочь чернокожей ямайки и индианки также станет первым главой государства с азиатскими корнями.

Демократы официально утвердили nomination 59-летней Харрис на президентских выборах в ноябре на церемониальном голосовании на второй день съезда. Поскольку Харрис уже получила номинацию электронно в начале августа, голос партии служило в основном символическим целям - и было отмечено как празднование.

DJ исполнил песни, отражающие индивидуальные штаты и территории, чьи представители представляли соответствующие результаты голосования, например, "Sweet Home Alabama". Делегаты танцевали. Лил Джон также ненадолго появился во время голосования.

Однако Мишель и Барак Обама позже предостерегли свою партию, что несмотря на энтузиазм кампании, впереди еще много работы. Харрис все еще критикуется многими людьми в стране, которые распространяют "ложные утверждения" о ней и отказываются голосовать за "женщину".

Барак Обама предупредил: "Не обманывайтесь: это будет битва". Несмотря на "ошеломляющую энергию", которая была создана в партии в последнее время, выборы будут "близкой борьбой в глубоко разделенной нации".

Обамы также запустили серию агрессивных критики в адрес республиканского кандидата в президенты Трампа. Мишель Обама назвала его действия распространением "уродливых, мизогинистских и расистских fabrication" вместо настоящих идей и решений. Барак Обама высмеял "детские прозвища", которые Трамп дает своим противникам, его "странные конспирологические теории" и его "необычную одержимость" размерами толпы на его мероприятиях по кампании.

Ранее Дуг Эмхофф, муж Харрис, также выступил на съезде. В своем эмоциональном выступлении он, например, сказал: "Я обожаю этот смех!" - тонкий ответ Трампу, который описал громкий смех Харрис как "безумный". Его жена воплощает "и радостную энергию, и стойкость" в этой роли, сказал Эмхофф. Бывший юрист станет первым "Вторым джентльменом" США как муж первой женщины-вице-президента - и может стать первым "Первым джентльменом".

Харрис отсутствовала на партийном съезде во вторник, но обратилась к делегатам через прямой эфир из Милуоки, Висконсин, где она проводила митинг со своим вице-президентом Тимом Вальзом. В понедельник она выразила дань уважения президенту Джо Байдену, который объявил о своем решении не баллотироваться на переизбрание в июле.

81-летний президент больше не участвовал в съезде после своего хорошо принятого выступления в понедельник и теперь отдыхает в Калифорнии. Харрис официально примет свою номинацию на выборы 5 ноября в четверг, завершив съезд своей речью.

В отличие от оптимистичного настроения фразы Барака Обамы "Да, мы сможем!", некоторые люди в стране продолжают критиковать Камалу Харрис, распространяя "ложные утверждения" и отказываясь голосовать за кандидата-женщину. Другие делегаты, однако, остаются воодушевленными, видя в Харрис "готовую к этому моменту" и одного из "самых способных людей, когда-либо претендовавших на президентство".

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