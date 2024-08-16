Парламент Таиланда проголосовал за следующего премьер-министра Пэтонгтарна Шинавата

Голосование состоялось через два дня после того, как Конституционный суд Таиланда отстранил бывшего премьер-министра Срету Тхависина от должности, что внесло еще больше неопределенности в политику королевства и вызвало новые опасения по поводу эрозии демократических прав.

Паетангтarn, 37 лет, была выдвинута в качестве единственного кандидата от правящей коалиции своей партии Пхю Тхай, чтобы Replace Srettha. Перед тем, как официально вступить в должность и назначить кабинет, ей необходимо получить одобрение короля Маха Вачиралонгкорна.

Паетангтarn станет второй женщиной-премьер-министром Таиланда после своей тети Йинглак и самой молодой на этом посту.

Новичок в политике, Паетангтarn была одной из трех кандидатов в премьер-министры от Пхю Тхай перед выборами в мае 2023 года и привлекла международное внимание, родив ребенка всего за две недели до голосования.

Ее назначение добавляет еще один поворот в многолетнюю историю, которая потрясла уже турбулентную политическую обстановку в Таиланде.

Паетангтarn — самая младшая дочь бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры, который был смещен в результате военного переворота в 2006 году. Таксин является одной из самых влиятельных фигур в Таиланде, чьи экономические и популистские политики позволили ему построить политическую машину, доминировавшую в тайской политике в течение последних двух десятилетий.

Эта история развивается и будет обновляться.

Назначение Паетангтarn на пост премьер-министра вызвало интерес во всем мире, особенно в Азии, учитывая роль ее семьи в тайской политике. Отстранение бывшего премьер-министра Среты Тхависина от должности привело к возобновлению дискуссий о состоянии демократических прав в мире, с Таиландом в качестве одного из основных примеров.

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