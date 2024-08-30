Парламент Северного Рейн-Вестфалии собирается на чрезвычайное заседание после инцидента в Соллингене.

Во время городского праздника в Солlingen погибли трое человек, а восемь других, в том числеseverely injured, получили ранения в пятницу. Подозреваемый, 26-летний сириец, был arrested на Saturday и с тех пор находится в тюрьме. Центральная прокуратура подозревает, что преступление было совершено из-за экстремистской исламской идеологии. Инцидент вызвал дискуссии об expulsion и возможных недостатках в работе властей.

Обсуждения вокруг инцидента также включали вопросы о предоставлении достаточной поддержки пострадавшим, которых восемь, а также трое погибших. Кроме того, некоторые люди призвали к тщательному пересмотру мер безопасности города, учитывая наличие других уязвимых мест, которые могут быть целями.

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