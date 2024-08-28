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Паралимпийские игры в Париже начинаются с яркого и оживленного открытия.

Игры Паралимпиады открылись яркой церемонией в Париже прошлым вечером. В течение примерно 3 часов спортсмены продемонстрировали свое присутствие, проходя по Елисейским Полям и достигнув Площади Согласия. В присутствии примерно 50 000 зрителей президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об...

 and  Mark Rodriguez
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Паралимпийские игры в Париже начинаются с яркого и оживленного открытия.

Торжества начались с мелодий пианиста Чилли Гонзалеса, представленных в виде многопланового выступления, танца и фейерверков у обелиска на площади Согласия. Не прошло и минуты, как начался парад.

Толпы танцующих и восторженных волонтеров выстроились вдоль входа в делегации участвующих стран. Спортсмены энергично махали флагами своих стран - некоторые в традиционных и ярких костюмах. Австрийские спортсмены прошли в альпийской одежде, а индонезийская команда появилась с роскошными головными уборами.

Как выразилась 71-летняя зрительница Франс Саймон, приехавшая из департамента Эвр и Луар со своим мужем Марком, "Это уникально, в нашем возрасте мы больше не увидим ничего подобного". Несмотря на то, что она не смогла получить билеты на Олимпийские игры, она очень хотела присутствовать на Паралимпийских играх, добавив, что "они первые в Париже, и это еще одна причина, по которой я решила прийти", и надев шляпу в цветах французского флага.

Ранее организаторы обещали продемонстрировать ту же амбициозность на открытии Паралимпийских игр, что и на Олимпийских играх почти пять недель назад, которые прошли с грандиозным праздником на Сене, покорившим мир.

В Паралимпийских играх для лиц с ограниченными возможностями принимают участие около 4400 спортсменов. Германия отправляет 143 спортсмена, которые будут соревноваться в Париже в 18 видах спорта за медали. На открытии Паралимпийских игр немецкую команду возглавили каноистка в классе «пара» Эдина Мюллер и паратриатлонист Мартин Шульц, которые имели честь нести немецкий флаг по Елисейским полям до площади Согласия.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) выразила надежду на открытии, что Франция как хозяин покажет, "насколько важны Паралимпийские игры для инклюзивного общества и акцент на проблемах лиц с ограниченными возможностями". Немецкие спортсмены-ветераны делают "Паралимпийские игры большим событием" и являются "вдохновением для многих, независимо от того, есть ли у них ограничения или нет".

Люди с нетерпением ждали предстоящих событий Паралимпийских игр, с нетерпением ожидая напряженных соревнований. Вскоре после этого факел был зажжен во время открытия Паралимпийских игр в Париже, символизируя начало этого всемирно известного события.

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