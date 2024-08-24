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Паралимпийский факел был зажжен в Сток-Мандевилле, расположенном в Англии.

До начала Паралимпийских игр в Париже факел впервые с 2012 года был зажжен в Англии, родине паралимпийского движения. На церемонии в Стоук Мандевиле под проливным дождем руководитель Олимпиады Тони Эстанге Izvještaj заметил: "Кажется, нас сопровождает непредсказуемая погода". На открытии...

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Паралимпийский факел был зажжен в Сток-Мандевилле, расположенном в Англии.

Искра была зажжена двумя известными паралимпийцами из Великобритании, Хелен Ренсфорд и Грегором Ивеном, в регионе, где были установлены первые Мировые спортивные игры для инвалидов. Ренсфорд, первая паралимпийская чемпионка по гребле на Играх 2008 года в Пекине, выразила благодарность, сказав: "Это честь". Это первый раз, когда паралимпийский огонь зажигается в Сток-он-Тренте с тех пор, как это произошло на паралимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Ренсфорд и Ивен передали огонь первому факелоносцу, Эндрю Парсонсу, который является президентом Международного паралимпийского комитета (МПК). В следующее воскресенье огонь пересечет Ла-Манш: 24 британских факелоносца обменяются им с 24 французскими факелоносцами посередине, которые затем понесут его в Кале. Оттуда паралимпийский огонь отправится в Париж, где соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Традиция Мирового спортивного фестиваля для людей с инвалидностью была установлена в 1948 году немецким неврологом Людвигом Гуттманном в больнице Сток-он-Трент, расположенной северо-западнее Лондона. Гуттманн организовал спортивные соревнования для ветеранов войны, которые были обездвижены или использовали инвалидные коляски, синхронизировав их с Олимпийскими играми 1948 года в Лондоне. Первые Паралимпийские игры состоялись в Риме в 1960 году и в них приняли участие 400 спортсменов из 23 разных стран.

Зажигание паралимпийского огня Ренсфордом и Ивеном было знаменательным моментом, так как оно ознаменовало начало пути к Паралимпиаде в Париже. Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября, что делает это волнующее время для спортсменов и поклонников Паралимпиады.

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