Папа выступает за усиление межконфессионального диалога, когда он начинает свое путешествие по Азии.

Франк прибыл в Индонезию в вторник. Эта страна Юго-Восточной Азии является домом для крупнейшей в мире мусульманской популяции, насчитывающей около 242 миллионов человек, что составляет 87% всего населения. Однако менее трех процентов индонезийцев исповедуют католицизм.

Индонезия давно борется с экстремистским исламским насилием. Кровавое напоминание об этом произошло в 2002 году, когда взрывы, вдохновленные исламом, в ресторане и ночном клубе на Бали унесли жизни 202 человек, в том числе 6 немцев.

В стране официально признаны четыре религии и деноминации. В четверг Франк встретится с представителями всех шести вероисповеданий в мечети Истикляль в Джакарте, а затем проведет месу на Национальном стадионе Гелора Бунг Карно.

После Индонезии аiling leader of the Roman Catholic Church также посетит Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур. За время этого путешествия Франк преодолеет расстояние около 32 000 километров и проведет почти 43 часа на борту самолета. Изначально эта поездка была запланирована на 2020 год, но была отложена из-за пандемии COVID-19 и теперь состоится за три месяца до 88-летия Франка.

Религиозный ландшафт Индонезии включает не только ислам и католицизм, но также буддизм, конфуцианство и индуизм, что делает страну с официально признанными четырьмя религиями и деноминациями. Несмотря на доминирование ислама, религиозная толерантность в Индонезии в целом высока, как показывает мирное сосуществование этих разных верований.

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