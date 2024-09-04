Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиРелигии

Папа выступает за усиление межконфессионального диалога, когда он начинает свое путешествие по Азии.

Начав своё азиатское турне, Папа Франциск призывает к эскалации межрелигиозного диалога. По его мнению, такое общение между религиями является неотъемлемой частью в преодолении общих проблем, таких как борьба с экстремизмом и нетерпимостью. Во время выступления в Дворце президента Джоко Видодо...

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

Папа выступает за усиление межконфессионального диалога, когда он начинает свое путешествие по Азии.

Франк прибыл в Индонезию в вторник. Эта страна Юго-Восточной Азии является домом для крупнейшей в мире мусульманской популяции, насчитывающей около 242 миллионов человек, что составляет 87% всего населения. Однако менее трех процентов индонезийцев исповедуют католицизм.

Индонезия давно борется с экстремистским исламским насилием. Кровавое напоминание об этом произошло в 2002 году, когда взрывы, вдохновленные исламом, в ресторане и ночном клубе на Бали унесли жизни 202 человек, в том числе 6 немцев.

В стране официально признаны четыре религии и деноминации. В четверг Франк встретится с представителями всех шести вероисповеданий в мечети Истикляль в Джакарте, а затем проведет месу на Национальном стадионе Гелора Бунг Карно.

После Индонезии аiling leader of the Roman Catholic Church также посетит Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур. За время этого путешествия Франк преодолеет расстояние около 32 000 километров и проведет почти 43 часа на борту самолета. Изначально эта поездка была запланирована на 2020 год, но была отложена из-за пандемии COVID-19 и теперь состоится за три месяца до 88-летия Франка.

Религиозный ландшафт Индонезии включает не только ислам и католицизм, но также буддизм, конфуцианство и индуизм, что делает страну с официально признанными четырьмя религиями и деноминациями. Несмотря на доминирование ислама, религиозная толерантность в Индонезии в целом высока, как показывает мирное сосуществование этих разных верований.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL
Главные темы

Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL

Новым лидером профсоюза машинистов GDL стал предыдущий член правления Марио Райсс, избранный на общем собрании в Дрездене во вторник. Актовый председатель Клаус Весельский не баллотировался на переизбрание и уступил место, что подтвердил представитель GDL в среду. Новый председатель продолжает...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Лицо, подозревающее финансовую нестабильность в наследственном имуществе, выбравшее отказаться от...
Главные темы

Положительно обращать вспять ухудшение или распад чего-то.

Положительно обращать вспять ухудшение или распад чего-то. Игнорируя наследство при финансовых трудностях? Сомневаться стоит. Возможно, позже обнаружатся скрытые ресурсы. Предположим, вам причитается наследство, которое кажется финансово недостаточным. Не спешите его игнорировать из-за подозрений. Прежде всего, соберите факты. Если позже окажется, что вы ошибались в структуре наследства, у вас будет более

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Украина проходит реформу кабинета министров: отставка нескольких министров
Главные темы

Украина проходит реформу кабинета министров: отставка нескольких министров

Важные изменения происходят в структуре украинского правительства. Как сообщила партия власти «Слуга народа» вечером во вторник, по крайней мере шесть чиновников, включая членов кабинета, подали в отставку.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В следующую среду бывший глава Volkswagen Винтеркорн должен предстать перед судом.
Главные темы

В следующую среду бывший глава Volkswagen Винтеркорн должен предстать перед судом.

На четвертый день своего судебного процесса бывший CEO Volkswagen Мартин Винтеркорн, как ожидается, сделает заявление в суде, присваивая столкновение с обвинениями в связи с affaires с выхлопными газами дизеля. Его юрист Феликс Дорр объявил об этом вчера, ненадолго прекратив наступление...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL
Главные темы

Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL

Новым лидером профсоюза машинистов GDL стал предыдущий член правления Марио Райсс, избранный на общем собрании в Дрездене во вторник. Актовый председатель Клаус Весельский не баллотировался на переизбрание и уступил место, что подтвердил представитель GDL в среду. Новый председатель продолжает...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Впервые в Леуне синтезируется зеленый метанол.
Федеральные земли Германии

Впервые в Леуне синтезируется зеленый метанол.

Впервые произведена синтеза зелёного метилового спирта на химическом комплексе в Lêune. Производители расценивают этот успех как существенный прорыв и намерены значительно расширить своё концепцию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Полиция проводит обыски на пяти регионах на федеральном уровне.
Политика

Операции против контрабандистских групп в пяти регионах Германии

Подозревается в незаконной перевозке более 140 человек в Германию и другие страны Западной Европы, банда торговцев людьми была недавно задержана.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно