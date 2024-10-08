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Папа выбирает 21 нового кардинала, расширяя группу, которая будет решать его окончательную замену.

Папа Франциск выбирает 21 новых кардиналов, подчеркивая свою приверженность изменению собрания клириков, которые выберут его преемника главой церкви.

 and  Ann Bradley
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ВАТИКАН, ВАТИКАН: 6 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА - ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ: Эта статья посвящена недельной...
ВАТИКАН, ВАТИКАН: 6 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА - ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ: Эта статья посвящена недельной ани ngelus Папы Франциска в Площади Святого Петра, на которой присутствовали многочисленные последователи, 6 октября 2024 года в городе-государстве Ватикан. После своей Angelus-речи Папа Франциск объявил о планах состоявшегося в декабре 8, 2024, в Ватикане на консисториизадание новых кардиналов.

Папа выбирает 21 нового кардинала, расширяя группу, которая будет решать его окончательную замену.

87-летний господин Франциск неожиданно объявил новости, поднимая ожесточенные споры на Ближнем Востоке и вспоминая инциденты 7 октября, затронувшие Израиль.

Новый список включает в себя Доминика Матьё, архиепископа Тегерана, бельгийского миссионера, которого папа выбрал для кардинальского звания в Иране в рамках миссии Франциска по поддержанию диалога между христианством и исламом и установлению мира на Ближнем Востоке.

Папа призывал мировое сообщество прекратить цепь мести и перестать повторять атаки, подобные той, что была проведена Ираном несколько дней назад, которые могут привести регион к разрушительной войне.

Он подчеркнул, что все страны заслуживают жить в мире и стабильности, и их территории не должны быть атакованы или нарушены; суверенитет должен быть уважаем и охраняем через диалог и мир, а не через ненависть и войну.

Франциск также выбрал Николая Бичока, украинского епископа, 44 лет, который станет самым молодым кардиналом, заботясь о членах украинской грекокатолической общины в Австралии.

За время своего пребывания Франциск реорганизовал орган, ответственный за избрание его преемника, приведя его в соответствие с международной церковью. Он отменил традиционное правило, которое специально назначало епископов из определенных епархий, в основном в Италии, как кардиналов, и начал практику вручения "красных шляп" людям из периферийных регионов, в том числе тем, кто не имел кардиналов в прошлом.

Среди новых кардиналов, объявленных папой, есть епископы из Индонезии, Алжира, Японии и Кот-д’Ивуара. Они будут удостоены чести Франциском 8 декабря вместе с архиепископом Торонто Франком Лео и британским теологом, монахом Тимоти Радклиффом.

Только кардиналы в возрасте до 80 лет имеют право голосовать на папском выборах, в то время как все кардиналы могут участвовать в решающих предконклавных встречах для определения профиля следующего папы. С последним назначением Франциск выбрал большинство людей, которые выберут его преемника.

В момент объявления папы было 122 кардинала, имеющих право участвовать в будущих конклавах. Законом число таких кардиналов ограничено 120, но предыдущие папы часто превышали этот лимит.

Кардиналы занимают второе место в церковной иерархии и имеют значительные роли в Ватикане, действуя в качестве главных советников папы. Папа часто напоминает кардиналам, что их роль должна восприниматься как возможность служить, а не участвовать в борьбе за власть. Кардиналы носят одежду цвета алый красный, чтобы символизировать свою готовность отдать жизнь за католическую веру.

Папа также вспоминал приближающуюся годовщину событий 7 октября, призывая к "немедленному освобождению" заложников в Газе и скорбя о страданиях Ближнего Востока, который подвергается непрерывным военным действиям, влияющим на палестинское население. Он призывал к прекращению огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Архиепископ Тегерана, бельгийский миссионер Доминик Матьё, является частью миссии Франциска по установлению мира в Европе и на Ближнем Востоке. Папа призывает мировое сообщество предотвратить дальнейший конфликт на Ближнем Востоке, так как регион уже пережил разрушительные войны.

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