Папа выбирает 21 нового кардинала, расширяя группу, которая будет решать его окончательную замену.

87-летний господин Франциск неожиданно объявил новости, поднимая ожесточенные споры на Ближнем Востоке и вспоминая инциденты 7 октября, затронувшие Израиль.

Новый список включает в себя Доминика Матьё, архиепископа Тегерана, бельгийского миссионера, которого папа выбрал для кардинальского звания в Иране в рамках миссии Франциска по поддержанию диалога между христианством и исламом и установлению мира на Ближнем Востоке.

Папа призывал мировое сообщество прекратить цепь мести и перестать повторять атаки, подобные той, что была проведена Ираном несколько дней назад, которые могут привести регион к разрушительной войне.

Он подчеркнул, что все страны заслуживают жить в мире и стабильности, и их территории не должны быть атакованы или нарушены; суверенитет должен быть уважаем и охраняем через диалог и мир, а не через ненависть и войну.

Франциск также выбрал Николая Бичока, украинского епископа, 44 лет, который станет самым молодым кардиналом, заботясь о членах украинской грекокатолической общины в Австралии.

За время своего пребывания Франциск реорганизовал орган, ответственный за избрание его преемника, приведя его в соответствие с международной церковью. Он отменил традиционное правило, которое специально назначало епископов из определенных епархий, в основном в Италии, как кардиналов, и начал практику вручения "красных шляп" людям из периферийных регионов, в том числе тем, кто не имел кардиналов в прошлом.

Среди новых кардиналов, объявленных папой, есть епископы из Индонезии, Алжира, Японии и Кот-д’Ивуара. Они будут удостоены чести Франциском 8 декабря вместе с архиепископом Торонто Франком Лео и британским теологом, монахом Тимоти Радклиффом.

Только кардиналы в возрасте до 80 лет имеют право голосовать на папском выборах, в то время как все кардиналы могут участвовать в решающих предконклавных встречах для определения профиля следующего папы. С последним назначением Франциск выбрал большинство людей, которые выберут его преемника.

В момент объявления папы было 122 кардинала, имеющих право участвовать в будущих конклавах. Законом число таких кардиналов ограничено 120, но предыдущие папы часто превышали этот лимит.

Кардиналы занимают второе место в церковной иерархии и имеют значительные роли в Ватикане, действуя в качестве главных советников папы. Папа часто напоминает кардиналам, что их роль должна восприниматься как возможность служить, а не участвовать в борьбе за власть. Кардиналы носят одежду цвета алый красный, чтобы символизировать свою готовность отдать жизнь за католическую веру.

Папа также вспоминал приближающуюся годовщину событий 7 октября, призывая к "немедленному освобождению" заложников в Газе и скорбя о страданиях Ближнего Востока, который подвергается непрерывным военным действиям, влияющим на палестинское население. Он призывал к прекращению огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Архиепископ Тегерана, бельгийский миссионер Доминик Матьё, является частью миссии Франциска по установлению мира в Европе и на Ближнем Востоке. Папа призывает мировое сообщество предотвратить дальнейший конфликт на Ближнем Востоке, так как регион уже пережил разрушительные войны.

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