Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.

Франциск планирует преодолеть около 32 000 километров по воздуху и провести в воздухе около 43 часов. Ранее запланированное на 2020 год путешествие было отложено из-за пандемии COVID-19 и теперь состоится за три месяца до 88-го дня рождения Франциска.

Индонезия в основном следует исламу, с католиками, составляющими менее 3% населения. Признанные религии или деноминации в стране включают протестантизм, буддизм, индуизм, конфуцианство и другие.

В четверг Франциск встретится с представителями всех шести вероисповеданий в мечети Истикляль. Как крупнейшая мечеть в Юго-Восточной Азии, она символизирует религиозную гармонию и соединена с собором через "Тunnel дружбы", расположенный через дорогу. В последние дни посетители делают селфи с жизнь размером вырезкой Папы.

В мечети Папа напишет заявление вместе с Большим имамом Насаруддином Умаром, осуждая "дегуманизацию", вызванную насилием, конфликтами и экологическим ущербом. Папа неоднократно выступал за ужесточение мер против изменения климата.

Во время трехдневного пребывания Франциска в архипелаге из 17 500 островов будут приняты беспрецедентные меры безопасности, с участием более 4000 сотрудников безопасности. Это третье посещение Папы в регионе после посещения Павла VI в 1970 году и Иоанна Павла II в 1989 году.

Локальная индонезийская газета "Джакарта Пост" описала визит как значимый для укрепления межрелигиозных отношений не только в Индонезии, но и в других странах. Несмотря на признание Индонезией различных религий, есть опасения по поводу возможной дискриминации христиан.

Недавно казалось невероятным, что Папа может совершить такое утомительное путешествие. В Ватикане появились спекуляции о здоровье Папы, и некоторые считают, что Франциск может уйти в отставку, как его предшественник, Бенедикт XVI.

Во время Пасхи, самого святого христианского праздника, Франциск был вынужден отменить несколько мероприятий из-за стойкого гриппа. Месяцами ранее бронхит заставил Папу отменить визит на климатический саммит ООН в Дубае. В прошлом году в июне Франциск перенес операцию по поводу разрыва ткани брюшной стенки.

Папу всегда сопровождает его личный врач и опекун во время поездок. По словам представителей Ватикана, нет планов вносить изменения в этот аспект для предстоящей поездки. Они подчеркнули, что здоровье Франциска крепкое, без каких-либо тревожных признаков этим летом. Во время недавней африканской поездки Папу сопровождала полностью оборудованная скорая помощь.

Несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом, такие как стойкий грипп во время Пасхи и бронхит перед визитом на климатический саммит ООН, здоровье Папы остается крепким, согласно представителям Ватикана. Таким образом, я не ожидаю никаких изменений в обычных поездках Папы на предстоящем путешествии.

Читайте также: