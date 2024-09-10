Папа Франциск приземляется в самой преданной католической стране мира, за исключением Ватикана.

Толпы тиморцев заполонили улицы Дили, столицы, когда папомобиль Франциска пробирался через переполненные улицы, приветствуемый восторженными толпами с флагами. Франциск должен провести открытую мессу, с официальными лицами, ожидающими присутствия около 750 000 человек, что превышает половину населения страны.

Однако проблема сексуального неподобающего поведения священников омрачает эту часть поездки папы в регион, так как в последнее время всплыли случаи жестокого обращения, в которых были замешаны высокопоставленные восточнотиморские священники.

Во время своей речи перед политическими лидерами страны папа призвал их бороться со "всеми формами жестокости", чтобы гарантировать "безопасное и мирное детство для каждого ребенка".

Восточный Тимор, также известный как Тимор-Леше, признан одной из самых молодых стран мира и имеет сильную связь с католической церковью, которая сыграла значительную роль в его бурной борьбе за независимость от Индонезии.

Эта крошечная страна, население которой составляет всего 1,3 миллиона человек, является второй самой католической страной в мире, с 97% населения, идентифицирующего себя как католики, что является самым высоким показателем за пределами Ватикана.

Правительство Восточного Тимора выделило астрономическую сумму в 12 миллионов долларов на первую поездку Франциска в страну, которая глубоко предана вере, сумму, которая вызвала критику из-за скромной экономики страны и статуса одной из самых бедных стран Азии.

Поездка папы вновь подняла вопрос о скандале с сексуальным насилием в церкви и вызвала вопросы о том, будет ли Франциск прямо адресовать эту проблему во время своего пребывания в Восточном Тиморе, как он делал в других странах.

Два года назад Ватикан признал, что тайно наказал восточнотиморскогопископа и лауреата Нобелевской премии мира Карлоса Ксименеса Бело, после обвинений в сексуальном неподобающем поведении в отношении мальчиков несколько десятилетий назад.

В предыдущих международных поездках Франциск встречался с жертвами насилия. Хотя визит в Восточный Тимор не включает Бело в официальную программу, некоторые аналитики спекулируют, что если Франциск публично затронет эту проблему, это будет сильным сигналом для выживших и тех, кто еще не вышел на свет, будь то в стране или во всем регионе.

Азиатский оплот католицизма

Поездка папы Франциска по Азии в течение 12 дней включает в себя посещение Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора и Сингапура, подчеркивая существенный сдвиг в католической церкви по мере того, как она переориентируется на Азию.

Франциск является вторым папой, посетившим Восточный Тимор, после папы Иоанна Павла II в 1989 году, но это первый пастырский визит туда после обретения Восточным Тимором независимости в 2002 году. Поездка происходит менее чем через неделю после того, как Восточный Тимор отметил 25-ю годовщину своего голосования за независимость от Индонезии.

Расположенный между северо-западной Австралией и Индонезией, Восточный Тимор занимает половину острова Тимор и использовался как торговый пост для сандалового дерева португальцами с 17 века.

Четыре века португальского колониального правления привели к широкому распространению католицизма в Восточном Тиморе и развитию культурных различий между преимущественно мусульманским большинством Индонезии.

В настоящее время экономика Восточного Тимора в значительной степени зависит от его запасов нефти и газа и по-прежнему борется с высокими уровнями бедности после десятилетий конфликта.

Христина Хенг, теолог, преподающая в Институте восточноазиатской пасторской помощи, сообщила CNN, что молодой народ "по-прежнему борется за поствоенную единство и государственное строительство".

Как и другие страны региона, Восточный Тимор находится в центре борьбы между США и Китаем за влияние в Азии, с Австралией, союзником США, находящейся в авангарде оказания помощи.

Восточный Тимор также движется к тому, чтобы стать 11-м членом блока ASEAN, что может произойти уже в следующем году.

Епископ Бело и обвинения в сексуальном насилии

Епископ Бело, видный фигура в продемократическом движении Восточного Тимора во время оккупации Индонезии, служил главой католической церкви в Восточном Тиморе и был награжден Нобелевской премией мира вместе с президентом Жозе Рамуш-Орта в 1996 году за их усилия по достижению мирного разрешения конфликта.

В 2022 году Ватикан подтвердил, что наложил санкции на Бело два года назад после обвинений двух мужчин, которые заявили, что епископ сексуально злоупотреблял ими, когда они были подростками, и платил им за молчание.

Ватикан заявил, что Бело, которого, как считается, проживает в Португалии, был подвергнут ограничениям на поездки, а также запрету на добровольный контакт с несовершеннолетними, интервью и контакты с Восточным Тимором.

Хотя обвинения против Бело относятся к 1980-м годам, Ватикан заявил, что впервые вмешался в дело в 2019 году.

CNN запросила у Ватикана информацию о том, будет ли дело об епископе Бело затронуто во время визита папы.

Нидерландская газета De Groene Amsterdammer сообщала об обвинениях, утверждая, что других мальчиков также якобы подвергали насилию со стороны Бело десятилетия назад.

Бело никогда официально не представал перед судом в Восточном Тиморе и никогда не комментировал обвинения публично.

В отдельном случае суд в Восточном Тиморе приговорил отлученного американского священника Ричарда Дашбаха к 12 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над уязвимыми девочками, находившимися на его попечении, в 2021 году.

Дашбах, миссионер, который руководил приютом для сирот в отдаленном районе страны, признался в своих действиях в 2018 году. Ватикан исключил его из церкви после его признания.

Это было первое дело об обвинениях в сексуальном насилии, совершенном священником, которое дошло до суда в Восточном Тиморе.

Многие жертвы насилия в Восточном Тиморе колеблются, выходя на свет из-за тесных связей церкви с борьбой за независимость и обращением правительства с теми, кто был осужден.

С тех пор, как Папа Франциск стал главой 1,2 миллиарда католиков мира в 2013 году, появилось множество сообщений о сексуальных злоупотреблениях, систематических сбоях и сокрытии фактов в течение многих лет во многих странах.

Несмотря на критику в свой адрес, например, когда он защищал чилийского епископа, обвиняемого в сокрытии сексуального скандала в 2018 году, что он позже назвал "серьезной ошибкой", этот человек занял твердую позицию по разным вопросам и инициировал реформы. В том числе меры по привлечению к ответственности светских лидеров Vatican-признанных ассоциаций за сокрытие случаев сексуального неподобающего поведения.

Церковь и борьба Восточного Тимора за независимость

В разгар гражданского конфликта Восточный Тимор был включен в состав Индонезии в 1976 году и получил статус 27-й провинции после демократизации Португалии и решения отказаться от своих колоний в том же году.

Между 1975 и 1999 годами более 200 000 человек - примерно четверть населения - погибли от violence, массовых убийств или голода, когда Индонезия пыталась силой установить контроль.

Индонезию критиковали во всем мире за подавление, в том числе в 1991 году, когда войска расстреляли молодых сторонников независимости на кладбище Санта-Крус в столице Восточного Тимора, Дили. Усиление оппозиции против индонезийского правления произошло после заключения в тюрьму лидера повстанцев Восточного Тимора и нынешнего премьер-министра Ксананы Гушмао в следующем году.

Отставка Сухарто в 1998 году и последующее изменение политики в отношении Восточного Тимора привело к организации референдума Организацией Объединенных Наций об independence Восточного Тимора, который получил более 78,5% голосов в 1999 году.

Коротко после голосования проиндонезийские милиции, поддерживаемые военными, начали жестокую кампанию violence и грабежей в столице, целясь в церкви, священников и тех, кто искал убежища. Милиции охотились на сторонников независимости.

Инфраструктура Восточного Тимора пострадала от violence, и примерно 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. В конечном итоге вмешалась международная миротворческая сила, возглавляемая Австралией, и Восточный Тимор официально получил независимость в 2002 году.

Во время индонезийской оккупации Католическая церковь сыграла важную роль в защите людей от нападений и призывах к референдуму об независимости. Однако приверженность церкви обошлась дорого, так как ее работники и священнослужители подверглись жестоким нападениям.

Католическая церковь в Восточном Тиморе, будучи одной из сильнейших в Азии с 97% населения, идентифицирующего себя как католики, имеет богатую историю в регионе. Посещение Папы Франциска в стране, несмотря на критику в отношении сексуальных злоупотреблений среди духовенства, считается важным моментом для укрепления связей церкви с молодой нацией.

Поездка Франциска по Азии подчеркивает сдвиг фокуса Католической церкви на Азию, и Восточный Тимор является всего лишь одним из этапов его 12-дневного путешествия. Как страна, широко признанная своей связью с Католической церковью, Восточный Тимор остается влиятельным азиатским оплотом религии.

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