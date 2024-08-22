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Панама продвигает депортационные рейсы в Китай, Индию и соседние страны

Панама намерена депортировать более 100 человек из Китая, Индии, Эквадора и Колумбии в рамках усиливающихся мер против растущего потока мигрантов, движущихся на север через Центральную Америку. Об этом объявил президент Хосэ Мульо в четверг.

 and  Melissa Williams
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Член команды тактических авиационных операций руководит процедурой депортации мигрантов в Колумбию...
Член команды тактических авиационных операций руководит процедурой депортации мигрантов в Колумбию в Международном аэропорту Албрук 'Маркос А. Гелаберт' в г. Панама, Панама, 20 августа 2024 года.

Панама продвигает депортационные рейсы в Китай, Индию и соседние страны

Американское сотрудничество с Панамой направлено на предотвращение нелегальной миграции на север, проблема, которая в последнее время усугубилась.

Панама планирует переправить 70 человек в Индию 3 сентября, в то время как число возвращающихся китайских мигрантов не подтверждено, сказал Мулино, не вдаваясь в подробности.

Также запланированы рейсы, перевозящие множество эквадорцев и колумбийцев, сказал Мулино, подчеркнув, что эквадорцы составляют вторую по величине группу мигрантов в регионе после венесуэльцев.

Двадцать девять колумбийцев уже вернулись на предыдущем рейсе в рамках этой инициативы.

Рост числа мигрантов, стремящихся добраться до США, приводит к тому, что они пересекают Панаму из Дарьенского пролива, опасного тропического леса, соединяющего Южную и Центральную Америку. Текущая администрация США пытается повернуть мигрантов на юго-западной границе США, создавая станции обработки иммиграции в Латинской Америке и стимулируя соседние страны ужесточить меры пограничного контроля.

По данным миграционного агентства Панамы, с начала 2024 года через Дарьен прошло более 230 000 человек, что на 30% больше, чем за тот же период 2023 года, заявил глава агентства Роджер Мохика во вторник.

Станции обработки иммиграции США в Латинской Америке направлены на управление миграцией из Америк, пытаясь контролировать растущее число людей, пытающихся войти в мир через юго-западную границу США.

Рост миграции из Америки, в основном из Венесуэлы и Эквадора, оказывает значительное влияние на страны, подобные Панаме, где наблюдается 30-процентный рост пересечений по сравнению с предыдущим годом.

Отдельные лица съезжаются на Центр ухода за мигрантами в Лахас Бланкас, расположенный в дикой местности Дайриен, Панама, 28 июня 2024 года.

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