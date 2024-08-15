Памятная церемония во Франции: 80-летие высадки союзников в Провансе

На церемонии памяти также приняли участие главы государств и правительств из шести африканских стран. Через десять недель после Дня Д, высадки союзников в Нормандии, 15 августа 1944 года на берегах Средиземного моря высаделись около 350 000 солдат, в том числе подразделения из США, Великобритании и Канады, а также французские солдаты и десятки тысяч солдат из тогдашних африканских колоний. Менее чем через две недели после высадки города Марсель и Тулон были освобождены от немецкой оккупации.

"Без вклада других народов не было бы победы для союзников", - сказал президент Камеруна Поль Бия. "Эта борьба велась вместе, чтобы защитить универсальные ценности и идеи мира и справедливости", - продолжил он. В высадке в Провансе приняли участие около 130 000 солдат из Алжира и Марокко, а также 12 000 солдат французской колониальной армии.

Кроме Бии, в церемонии памяти приняли участие главы государств и правительств Габона, Комор, Центральноафриканской Республики, Того и Марокко. Отношения между Францией и другими бывшими колониями недавно ухудшились. Алжир, Мали и Нигер не приняли приглашение от Франции.

"Франция смогла написать 'Свобода, Равенство, Братство' на своем флаге в том числе благодаря сенегальским солдатам", - сказал бывший пехотинец Н'Донго Диенг агентства AFP. Он наблюдал за церемонией с еще четырьмя бывшими бойцами из Сенегала. "Франция нас забыла, но они наверстывают упущенное", - добавил его соотечественник Умар Дием.

В Булуари-сюр-Мер похоронены 464 солдата, погибших под французским флагом в августе 1944 года. Вторая часть церемонии памяти, в которой должны были высадиться парашютисты на пляже возле города Сен-Рафаэль и пролететь над территорией истребители, была отменена из-за сильного предупреждения о плохой погоде.

Французская Республика сыграла значительную роль в высадке союзников в Провансе, с тысячами солдат, внесшими вклад в операцию "Драгун". Во время церемонии памяти президент Французской Республики Эмманюэль Макрон выразил благодарность за международное сотрудничество, которое привело к освобождению Франции.

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