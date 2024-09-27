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Пакистан взял на себя ответственность за смертельную схватку с медицинским работником, обвиняемым в богохульстве.

В Мультане, Пакистан, правительство объявило в четверг, что власти инициировали кончину врача, который был арестован по обвинению в богохульстве. Позже официальные лица сформировали подложные детали его смерти, заявляя, что это было результатом перестрелки между полицией и вооружёнными...

 and  Ksenia Johnson
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Члены семьи Шах Наваза, в состав которых входят его мать Рехмат Кумбхар, жена Ниамат Биби и дочь...
Члены семьи Шах Наваза, в состав которых входят его мать Рехмат Кумбхар, жена Ниамат Биби и дочь Харим Наваз, общаются с прессой в своем доме в Умеркоте, регионе в провинции Синд Пакистана, 21 сентября.

Пакистан взял на себя ответственность за смертельную схватку с медицинским работником, обвиняемым в богохульстве.

Мultan, Пакистан — В четверг пакистанские власти признались, что правоохранители спланировали смерть врача, находившегося в их custodia, которого обвиняли в богохульстве. Авторитеты впоследствии сфабриковали детали его смерти, заявив, что это был перестрелка между полицией и вооруженными людьми, как заявил местный министр.

Это заявление является первым случаем, когда правительство обвинило силы безопасности в том, что семья врача и группы по правам человека назвали внесудебной казнью, совершенной полицией.

Врач Шах Наваз родом из южного Синда. Он сдался полиции на прошлой неделе в районе Мирпур Хас, основываясь на гарантиях, что ему будет предоставлена возможность доказать свою невиновность.

Несколько дней назад в городе Уmerkot толпа обвинила Наваза в оскорблении пророка Мухаммеда и распространении богохульных материалов в социальных сетях. Толпа также подожгла клинику Наваза.

Министр внутренних дел провинции Зиаул Хассан заявил, что правительственное расследование установило, что Наваза убили вскоре после его сдачи властям, ссылаясь на инсценированное "поддельное столкновение", организованное силами безопасности. Хассан также сообщил журналистам на пресс-конференции в южном портовом городе Карачи, что семья Наваза сможет предъявить обвинения в убийстве против полицейских, ответственных за его смерть.

После того, как Наваза застрелили и его останки были переданы семье, толпа отобрала труп у отца Наваза и сожгла его.

Заявление Хассана подтвердило обвинения семьи, сделанные на этой неделе.

Обвинения в богохульстве, даже всего лишь слухи, часто провоцируют беспорядки и ярость толпы в Пакистане. Хотя убийства подозреваемых в богохульстве толпой распространены, внесудебные казни полицией редки.

"Око за око"

В соответствии с спорными законами Пакистана о богохульстве, любой, кого признают виновным в оскорблении ислама или исламских религиозных фигур, может быть приговорен к смертной казни, хотя таких приговоров за богохульство пока не было.

Отец Наваза выразил благодарность правительству за его поддержку и призвал к исполнению смертного приговора в отношении убийц своего сына в соответствии с принципом "око за око" в шариате, или исламском законе.

"У нас только одно требование: те полицейские, которые спланировали убийство моего сына... должны быть также казнены таким же образом", - сказал отец Наваза, Мохаммад Салех.

Салех поблагодарил всех, кто оказал поддержку семье, и осудил экстремистских священнослужителей, которые подстрекали толпу требовать смерти Наваза.

"Убийц моего сына следует наказать незамедлительно, чтобы другие усвоили урок и воздержались от совершения внесудебных казней в будущем", - сказала мать Наваза, Рехмат Кунбар.

Она поделилась своей надеждой защитить других родителей от влияния экстремистов.

Смерть Наваза стала вторым случаем внесудебной казни полицией в этом месяце в Пакистане.

На прошлой неделе офицер застрелил Сида Кана, подозреваемого в богохульстве, внутри полицейского участка в юго-западном городе Кветта. Кана спасли из разъяренной толпы, которая обвиняла его в богохульстве. Однако его застрелил полицейский офицер Мохаммад Хуррам, который был арестован. Тем не менее, племя и семья Кана впоследствии простили офицера.

Признание пакистанским правительством внесудебной казни врача вызвало международное осуждение, с призывами правозащитных организаций положить конец насилию, связанному с богохульством в Азии. Несмотря на обязательство Пакистана соблюдать шариатский закон, этот инцидент подчеркивает остроту необходимости реформы в применении законов о богохульстве во всем мире.

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