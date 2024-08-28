Ознакомление с потенциальными рисками обрушения балкона: на какие признаки следует обратить внимание?

Случаи, подобные недавнему в Гамбурге, показывают: когда балконы обрушаются, это может быть смертельно опасно. Эксперт рассказывает, как распознать признаки повреждений и когда балкон достиг предельной несущей способности.

Обрушение балкона вниз: такая ужасающая ситуация унесла жизнь в Гамбурге в середине августа, еще пятеро людей упали на несколько метров. Авторитеты расследуют причину трагедии. Взглянув на свой собственный балкон, вы можете теперь задуматься: как определить, что балкон вот-вот обрушится?

По словам профессора Норберта Гёббкена, президента Баварской палаты инженеров-строителей, такие трагические инциденты относительно редки. Однако не очень обнадеживающий факт в том, что обычно сложно для арендаторов или собственников обнаружить потенциальную опасность вокруг своего балкона.

"Конечно, можно всегда проверить, есть ли на балконах мох или водоросли. Это указывает на то, что влага может проникать в конструкцию", - говорит Гёббкен. Однако поскольку балконы обычно покрыты плиткой или каким-либо покрытием, сложно для арендаторов и собственников определить, что происходит ниже.

Трещины более заметны снизу

Трещины на балконе обычно видны снизу, например, соседом, стоящим на своем балконе на этаж ниже. Они служат явным признаком. "Если трещина хорошо заметна на обычных используемых балках из армированного бетона, то, скорее всего, уже поздно", - говорит Гёббкен. В этом случае: не ходите по нему, сообщите арендодателю или, как собственник, проконсультируйтесь со специалистами по структурным повреждениям - например, инспекторами зданий.

Палаты инженеров ведут реестры экспертов. "У них есть опыт, они знают, где искать, у них есть влагомеры и камеры, которые могут заглядывать в полости", - говорит Гёббкен.

Также рекомендуется проконсультироваться со специалистами, если определенные компоненты деревянных балконов деформированы или слегка искривлены.

Осторожность при установке бассейнов

Профилактика всегда лучше лечения: хотя немецкие домовладельцы не обязаны регулярно проверять свои балконы без особой причины, Гёббкен рекомендует проверять их у экспертов каждые 10 лет в соответствии с руководством VDI 6200 Ассоциации немецких инженеров. "Если балкон используется не только арендаторами, но и для целей, таких как ресторан и т.д., его следует проверять каждые 3-5 лет", - говорит Гёббкен.

И жители могут тоже внести свой вклад: не перегружайте свой балкон. Обычно они progettati per sostenere 350-500 килограммов на квадратный метр. "Это означает, что на одном квадратном метре балкона могут комфортно стоять четыре, пять, шесть или даже семь человек. Но они не все поместятся на одном квадратном метре одновременно", - говорит Гёббкен. "Обычное использование балкона людьми, следовательно, не должно представлять проблему". Но становится сложно, если, например, устанавливается бассейн. "Тогда становится сложно, так как мы быстро превышаем эти нагрузки", - говорит инженер-строитель.

Кстати, несущую способность балкона можно определить из статических расчетов здания. Обычно они доступны домовладельцам.

На основе советов профессора Гёбкена, если вы заметите трещины на своем балконе снизу, важно держаться подальше, сообщить арендодателю или проконсультироваться со специалистами по структурным повреждениям. Кроме того, рекомендуется проконсультироваться со специалистами, если любые компоненты деревянного балкона показывают признаки деформации или легкого искривления.

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