Ожоги: как защитить глаза

Не только кожа, но и глаза нуждаются в хорошей защите от солнца. Однако солнцезащитные очки с самыми темными линзами не всегда являются лучшим выбором.

Ни облачка на небе, жарко: большинство из нас автоматически наносит солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от повреждений. Но интенсивное летнее солнце также опасно для глаз. Об этом предупреждает Фонд Глаз. Ультрафиолетовое излучение может привести к заболеваниям, таким как птеригиум или меланома конъюнктивы и катаракта.

Солнцезащитные очки должны быть стандартом

Но эти повреждения можно предотвратить, защищая глаза от солнца, особенно когда индекс УФ превышает 3, значение, которое часто достигается утром. И: "Чем дальше на юг, тем выше индекс УФ", - говорит профессор д-р мед. Герд Гейринг, директор Университетской глазной клиники Дюссельдорфа и спикер Фонда Глаз.

Рекомендуются солнцезащитные очки с маркировкой CE, гарантирующей, что очки обеспечивают достаточную защиту от УФ-излучения в соответствии со стандартами ЕС.Ideally, the glasses should also shield the eyes from above and the sides.

Защита особенно важна в горах и у моря

В курортных районах, таких как море или горы, нужна особая осторожность. Солнце там сильно отражается, и интенсивность УФ-излучения возрастает из-за высоты. В горах УФ-излучение может возрасти на 15-20% на каждые 1000 метров высоты.

"Независимо от модных тенденций, следует выбирать большие модели, которые эффективно защищают глаза сверху и сбоку", - советует профессор д-р мед. Франк Хольц. Он является директором Университетской глазной клиники Бонна и председателем Фонда Глаз. Это особенно важно в типичных туристических местах у моря и в горах, где много света отражается от окружения.

Советы по выбору солнцезащитных очков: при выборе солнцезащитных очков следует учитывать не только защиту от УФ-излучения и посадку, но и ударопрочность и оптическое качество, особенно если вы занимаетесь спортом. Предпочтительны модели, которые обеспечивают четкое представление окружения и не разбиваются при падении, согласно фонду.

И: Особенно в интенсивные полуденные часы рекомендуется оставаться в тени или в закрытых помещениях, чтобы избежать интенсивного солнечного света.

Фонд Глаз подчеркивает важность защитных солнцезащитных очков, рекомендуя очки с маркировкой CE для достаточной защиты от УФ-излучения. Для эффективной защиты глаз рекомендуются большие солнцезащитные очки, защищающие сверху и сбоку, особенно в туристических районах у моря и в горах, где интенсивность УФ-излучения возрастает.

Чтобы еще больше защитить глаза, фонд советует учитывать ударопрочность и оптическое качество, особенно при занятиях спортом. Он также рекомендует выбирать модели, которые обеспечивают четкое видение и не разбиваются при ударе.

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