Ожесточенное чувство рта: понимание его происхождения и потенциальных преимуществ.

Похоже на постоянный огонь: Если ваш язык доставляет вам неудобства часами напролет, трудно сосредоточиться на чем-либо другом. Медицинские профессионалы называют это недомогание языка глоссодиния. Обычно страдает передняя часть языка, а также его края и кончик, как сообщает Инициатива ProDente. Иногда дискомфорт может распространяться на крышу рта, щеки и слизистые оболочки во рту. В этом случае речь идет о синдроме жгучей mouths.

Не только о жарке: Вкус, который вы воспринимаете, также может измениться. Вы можете постоянно чувствовать металлический или горький вкус во рту, согласно ProDente. Сухость во рту и неприятный запах изо рта также могут сопровождать этот дискомфорт языка.

Вероятные причины дискомфорта языка

Женщины, переживающие менопаузу, особенно подвержены этому. Инициатива ProDente предполагает, что примерно одна из шести женщин испытывает эти симптомы во время и после менопаузы. Возможные причины: гормональные сдвиги и стресс менопаузы могут быть факторами, способствующими этому.

Однако существует множество других причин этого недомогания. Например, острые края зубных протезов могут раздражать слизистые оболочки. Другие возможные причины включают врожденную проблему с слюнными железами, грибковую инфекцию, герпес, определенные лекарства или психические расстройства, такие как депрессия или шизофрения.

Также возможно, что организму не хватает необходимых витаминов или минералов - например, витамина B12, витамина C, фолиевой кислоты или железа. Или, возможно, у вас аллергия на ингредиент в вашей зубной пасте или ополаскивателе для полости рта.

Где искать помощь

Учитывая многочисленные возможные причины дискомфорта языка, имеет смысл начать с вашего терапевта, советует ProDente. Они хорошо знают вашу медицинскую историю, любые сопутствующие заболевания, принимаемые вами лекарства и возможные аллергии. Это может помочь определить возможную причину и потенциальное лечение.

Затем специалист по стоматологии, психоsomatic medicine, отоларингологии или дерматологии может предоставить более конкретные сведения.

Что вы можете сделать сами

Если у вас регулярно горит во рту, избегайте всего, что может еще больше раздражать слизистые оболочки рта. Это включает острые и кислые продукты, а также алкоголь и никотин.

Мягкие ополаскиватели для полости рта, содержащие шалфей или ромашку, могут облегчить дискомфорт. Пить больше воды поможет при сухости во рту. Жевание сахарной жевательной резинки также может стимулировать выработку слюны и облегчить сухость.

Учитывая, что ум часто играет роль, управление стрессом и психологическими нагрузками может быть полезным, хотя это может быть непросто.

[Изображение неоновой вывески "Синдром жгучего языка" с вопросительным знаком над ней][Изображение женщины с грустным лицом, держащей язык программно][Заголовок: "Синдром жгучего языка - симптомы, причины и лечение"][Ссылка на статью "Как обрести облегчение от синдрома жгучего языка"][Выделенный текст: "Вы знали? Синдром жгучего языка affects примерно 0,6% до 7% населения мира."][Изображение человека, улыбающегося, пока он пьет стакан воды]

На сеансе вопросов и ответов кто-то мог бы спросить: "Что может быть причинами синдрома жгучего языка?" На что ответ мог бы быть: "Существует множество потенциальных причин, таких как гормональные сдвиги во время менопаузы, зубные протезы, грибковые инфекции, определенные лекарства, психические расстройства, дефицит витаминов или минералов или аллергии на ингредиенты зубной пасты или ополаскивателя для полости рта."

После посещения нескольких медицинских профессионалов пациент мог бы спросить: "Какой специалист должен быть моим следующим консультантом по синдрому жгучего языка?" Подходящий ответ мог бы быть: "В зависимости от специфики вашего случая вам может быть полезно проконсультироваться со специалистом по стоматологии, психоsomatic medicine, отоларингологии или дерматологии для получения более специализированных сведений."

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