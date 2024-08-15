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Ожидается худший урожай яблок за семь лет - цены, вероятно, вырастут

Из-за прохладной и влажной погоды немецкие фруктовые фермеры ожидают, что нынешний урожай яблок будет самым плохим за семь лет. В некоторых регионах культивации урожай почти полностью потерян. Цены на яблоки и продукты, такие как яблочный сок или яблочное компотпуше, ожидается увеличатся.

 and  Wendy Allen
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Ожидается худший урожай яблок за семь лет - цены, вероятно, вырастут

По данным Федерального статистического управления в Висбадене, ожидается, что в этом году будет собрано примерно 734 000 тонн яблок, что на 26 процентов меньше, чем средний показатель последних десяти лет, и это будет самый низкий урожай с 2017 года.

Урожай яблок уже был плохим в прошлом году и ожидается, что в этом году он будет на 22 процента меньше. Особенно в южных федеральных землях наблюдаются значительные потери урожая, достигающие до 90 процентов по сравнению со средним показателем последних десяти лет, сообщает статистическое управление. Например, в Саксонии, третьем по величине регионе выращивания яблок в Германии, ожидается крайне низкий урожай.

Поэтому ожидается, что около трех четвертей всех яблок в этом году будут собраны в Баден-Вюртемберге (регион Боденского озера) и Нижней Саксонии (Старая земля). В этом году в Германии будет собрано 33 000 гектаров фруктов - несмотря на потери урожая, это самый большой урожай фруктовых деревьев в стране.

Замены из соседних стран не ожидается: "Урожай в Европе также ниже", - сказал Клаус Хайтлингер, генеральный директор Ассоциации немецкой фруктовой промышленности, агентству новостей AFP. Недостаток составляет 15 процентов. В Европе Польша является крупнейшим производителем яблок с 31 процентом, за ней следуют Италия с 21 процентом и Франция с 14 процентом в 2024 году. Германия занимает четвертое место с восемью процентами.

В результате плохого урожая: "Цена на яблоки вырастет, и сок из яблок также станет дороже", - сказал Хайтлингер. Сок из яблок является вторым по популярности фруктовым напитком после апельсинового сока среди немцев.

Директор Федеральной ассоциации фруктовой, овощной и картофельной перерабатывающей промышленности Кристоф Фрайтаг также ожидает повышения цен на яблочное пюре и яблочное варенье из-за плохого урожая, но решение остается за отдельными компаниями, подчеркнул он. На прошлой неделе на конференции по оценке урожая все они подтвердили проблемы: сырья не хватает. Почти весь урожай яблок также пострадал в Чехии.

Виновата погода: поздние заморозки и град в многих садах весной вызвали заморозки и плохое опыление, как объяснило статистическое управление. Во время всего сезона роста влажная и прохладная погода и сильные региональные осадки отрицательно повлияли на развитие фруктов и способствовали возникновению заболеваний.

Поэтому ожидается, что урожай слив и терна в этом году будет ниже среднего - с ожидаемыми 37 100 тонн он будет почти на 18 процентов ниже среднего показателя последних десяти лет. В прошлом году также было собрано относительно мало слив и терна.

Исключение составляет Баден-Вюртемберг, где ожидается урожай "значительно" выше среднего за последние десять лет. Поскольку другие регионы выращивания испытывают проблемы, в этом федеральной земле в этом году ожидается сбор трех четвертей всех слив и терна.

Несмотря на плохой урожай яблок в Германии, особенно в южных федеральных землях, Баден-Вюртемберг ожидает значительно более высокий урожай яблок, чем средний за последние десять лет, что делает его основным источником яблок в этом году.

В качестве фруктовой страны Германия обычно полагается на разнообразные регионы для своих фруктов, но плохой урожай в этом году выделил Баден-Вюртемберг как значительный вкладчик, особенно для яблок и слив.

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