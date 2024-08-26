Ожидаемый визит Шолца в Солинген после смертельного инцидента

В прошлое пятничное утро во время городского праздника произошел жестокий ножевой инцидент, в результате которого погибли трое человек и были ранены восемь других. Главный подозреваемый сдался на следующий день, в субботу, и был арестован. Федеральная прокуратура в настоящее время проводит расследование, сосредоточившись на возможных террористических мотивах. Канцлер Олаф Шольц, а также другие официальные лица посетили Золинген в субботу.

Федеральная прокуратура представит свои выводы Комиссии по ножевому инциденту. После установления возможных связей Комиссия может порекомендовать дополнительные меры безопасности на будущих городских праздниках.

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