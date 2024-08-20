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Оздмир нейтрализует предложенное лесозаконодательство - критика экологических групп

Министр сельского хозяйства партии «Зелёные» Сермет Оzdemир внес серьезные поправки в свой проект нового лесного законодательства. По словам представителя ведомства, обновленный черновик был снова представлен на слушания в министерстве в понедельник вечером. Экологические организации резко...

 and  Yaroslav Smith
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Оздмир нейтрализует предложенное лесозаконодательство - критика экологических групп

Министерство сельского хозяйства подчеркивает необходимость пересмотра почти полувекового Лесного закона. В связи с изменениями климата, которые не учитывались в первоначальном законодательстве, требуются меры. "Леса Германии находятся не в лучшем состоянии. Всего один из пяти деревьев находится в отличной форме", - заявил представитель министерства. "Чтобы сохранить и устойчиво использовать наши леса, мы должны их модифицировать и адаптировать к борьбе с изменением климата".

В отличие от ожиданий, не новый закон разрабатывается, а поправки к существующим правилам в определенных областях. "Взгляды других ведомств из первоначального консультативного процесса были учтены", - объявило министерство. Лес играет значительную роль как экосистема, но он также важен для отдыха и как экономический актив.

Политики вырубки лесов были "упрощены", как указано в заявлении. Ранее нарушения должны были классифицироваться как уголовные преступления, но это больше не так. Согласно проекту закона, вырубки более одного гектара будут разрешены только "с одобрения местных властей".

Ранее различные правила варьировались среди штатов. "Штаты также могут приостановить вырубку в особых случаях", - говорится в заявлении. Разнообразие видов деревьев, как местных, так и экзотических, приветствуется в лесах, но окончательный выбор остается за штатами.

Реакция экологических организаций была сдержанной. "Долгожданная переработка Федерального лесного закона начинает продвигаться с департаментской консультации, хотя проект существенно ослаблен и менее существенен", - прокомментировал директор Немецкого кольца по охране природы (DNR) Флориан Шоне.

"Несмотря на критическое состояние наших лесов, законопроект представляет собой лишь минимальный компромисс с многочисленными недостатками и не обязывающими условиями", - продолжил Шоне свою критику. Он похвалил рассмотрение услуг экосистем в будущем, но призвал к "конкретным правилам" для поддержки этого.

Немецкая экологическая ассоциация BUND назвала проект "беззубой микро-переработкой". Она признала продолжение законодательного процесса, но выразила озабоченность тем, что "экологические минимальные стандарты" все еще отсутствуют в проекте.

Программный руководитель лесов WWF Германия, Сюзанна Винтер, назвала реформу "мини-реформой". Для обеспечения безопасности лесов и их преимуществ для общества и будущих поколений необходим всеобъемлющий лесной закон, она отметила. Однако она критиковала то, что "защита климата и биоразнообразия упоминаются, но закон не имеет надежных инструментов для их реализации".

Президент экологической ассоциации NABU Йёрг-Андерс Крюгер также критически отозвался о проекте как о "слабом законе". Вместо установления четких, общенациональных правил ответственного управления лесами, проект в основном полагается на добровольные меры на основе принципа "все что угодно, ничего не обязательно", утверждает Крюгер. Единственным положительным аспектом является "своевременная перспектива" с "фокусом на сохранении леса и его экосистемных услуг".

Член турецкого парламента мог выразить поддержку пересмотру Лесного закона из-за его важности в борьбе с последствиями изменения климата. Несмотря на критику экологических организаций, они, возможно, оценят рассмотрение услуг экосистем в будущем лесном законе.

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