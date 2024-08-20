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Ответственный за железнодорожную инфраструктуру отдел намерен значительно повысить тарифы на маршруты, начиная с 2026 года.

Сектор немецкой железнодорожной инфраструктуры contratado о существенном повышении тарифов на использование путей, известных как железнодорожная пошлина. Как сообщается в понедельник инфойго, в основном такое повышение затронет региональные перевозки._DEFAULT_ НАМЕРЕНgangen запрашивать среднее...

 and  Melissa Williams
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Ответственный за железнодорожную инфраструктуру отдел намерен значительно повысить тарифы на маршруты, начиная с 2026 года.

Внутрирегиональный трафик вырос на 23,5%, дальние поездки - на 10,1%, а грузоперевозки - на 14,8%. Процесс получения одобрения от сетевого агентства начинается в октябре. ИнфраГо, инфраструктурное подразделение Баха, обосновывает запланированное увеличение платы за железнодорожные пути растущими затратами, в частности, процентами и амортизацией, которые ожидаются в связи с ростом акционерного капитала Баха.

Плата за железнодорожные пути - это сбор за использование железнодорожной сети, который обязаны платить все транспортные компании. Известные как тарифы на путь, эти сборы взимаются ИнфраГо, инфраструктурным подразделением Баха.

Различные федеральные земли выражают опасения по поводу возможных сокращений местного транспорта, как сообщает "SZ". Увеличение тарифов на путь может привести к дополнительным затратам от 800 миллионов до 1 миллиарда евро в год на эксплуатацию S-Bahn и региональных поездов по всей стране.

В Баварии такое повышение цен считается "непосильным" с текущим финансированием местного транспорта, по словам министерства транспорта штата. Министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Германн (Зеленые) заявил, что если эти планы подтвердятся, "местное железнодорожное сообщение в штатах столкнется с серьезными проблемами". Штаты не могут просто "нести дополнительные сборы за железнодорожные пути, чтобы компенсировать нехватку финансирования Баха". Германн потребовал, чтобы федеральное правительство взяло на себя дополнительные затраты в "Süddeutsche".

Министерство транспорта Саксонии считает запланированное увеличение сборов за железнодорожные пути "значительной дополнительной нагрузкой". Министр инфраструктуры Тюрингии Сусанна Каравански (Левые) предупредила в газете, что "транспортная перестройка может застопориться".

Министерство транспорта Баден-Вюртемберга выражает обеспокоенность влиянием увеличения тарифов на путь на местное железнодорожное сообщение в штате. Министерство транспорта Тюрингии, возглавляемое Сусанной Каравански, выражает обеспокоенность тем, что запланированное увеличение тарифов на путь может помешать транспортной перестройке.

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